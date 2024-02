Circolazione stradale in una manifestazione con corteo di mezzi agricoli

PORDENONE – In occasione di una manifestazione con corteo di mezzi agricoli organizzata dal Comitato spontaneo Agricoltori Pordenone, in programma per martedì 13 febbraio 2024, è stata emanata un’ordinanza dalla Polizia Locale con limiti e divieti alla circolazione stradale.

Il corteo partirà alle ore 10:00 circa dal parcheggio della SME in via Musile ed è istituita la sospensione temporanea della circolazione da quell’ora e fino al termine necessità, limitatamente al passaggio del corteo, lungo il percorso: via Prà (distributore Delle Vedove), rotatoria Ipercoop Meduna, via Musile, rotatoria SS13 (sotto cavalcavia), via Udine, viale Martelli, viale Dante, piazza Duca d’Aosta, viale Marconi, via XXX Aprile, via Oberdan, via Pola, via Riviera del Pordenone, viale Martelli, via Udine, via Musile, con ritorno al parcheggio SME verso le ore 12:00 circa.

Istituito divieto di sosta con rimozione dalle ore 8:00 alle ore 13:00 in piazza del Popolo (verso via Vespucci, compreso tra via Matteotti e via Marco Polo) e dalle ore 10:00 alle ore 12:00.