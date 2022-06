Circolo Cultura e Arti: “La stirpe di Ramfis” di Rita Cascella il 29 giugno

PORDENONE – E’ in programma mercoledì 29 giugno, alle 18, all’ex Convento San Francesco, in piazza della Motta, la presentazione del libro di Rita Cascella “La stirpe di Ramfis”, iniziativa promossa dal Circolo della cultura e delle arti.

La storia racconta di Beatrice Pergolesi, giovane commissario di polizia assegnata a Spoleto che, subito dopo il corso di formazione, si imbatte immediatamente in un caso di omicidio.

La vittima è il famosissimo direttore d’orchestra Valerio Guerra, geniale ma assai inviso nel panorama musicale per il suo carattere irascibile e severo giunto in città per l’annuale edizione del Festival dei Due Mondi.

L’indagine, che sin da subito si presenta piuttosto complessa per la molteplicità di inimicizie maturate in vita dalla vittima, viene condotta a quattro mani dalla Pergolesi e dal pubblico ministero Vittorio Volpi, navigato magistrato sfuggito alle minacce delle cosche calabresi, che resta ammaliato dal vigore e dall’entusiasmo trascinante del giovane funzionario di polizia.

Rita Cascella, nata nel 1965, ha vissuto la sua giovinezza a Sabaudia (LT). Laureata in Giurisprudenza all’università La Sapienza di Roma, a venticinque anni ha vinto il concorso per commissario della Polizia di Stato con prima sede di destinazione alla questura di Perugia.

Ha sempre alternato delicati incarichi operativi con ulteriori studi universitari, conseguendo anche le lauree in Archivista Paleografo e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. Attualmente è vicario del questore a Treviso. “La stirpe di Ramfis” è il suo primo romanzo.