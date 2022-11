Circolo Cultura e Arti Pn, il 9 Chiara Mio con “L’azienda sostenibile”

PORDENONE – Continuano gli incontri con l’autore organizzati dal Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone, appuntamenti dedicati ai soci del Circolo e a ingresso libero anche per il pubblico.

Il prossimo “Incontro con l’autore” è in programma mercoledì 9 novembre alle 18, in Biblioteca Civica Sala Degan, a Pordenone, vedrà come protagonista la prof. Chiara Mio, ordinaria di Economia aziendale

all’Università Ca’ Foscari di Venezia e presidente di Crédit Agricole FriulAdria, che presenterà il suo ultimo libro “L’azienda sostenibile”.

Modererà l’incontro Alessandro Pazzaglia, consulente finanziario indipendente.

Chiara Mio, dottore commercialista, conosce le aziende dall’interno come componente di diversi consigli di amministrazione anche in società quotate in Borsa. Fa parte di organismi internazionali che si occupano di sostenibilità. Studia da decenni l’orizzonte della sostenibilità come contesto entro cui inscrivere l’azienda e suoi meccanismi.

Il rispetto delle persone e dell’ambiente deve essere al centro dell’impresa che guarda al futuro. Questo è in sintesi il paradigma dello sviluppo sostenibile, che chiama in causa non solo le aziende ma anche i consumatori e lo Stato. La sfida sarà vinta solo se il cambiamento culturale sarà preso in carico da tutti.