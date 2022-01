Collaborazione internazionale, siglato accordo Finest-Extracredit

PORDENONE – Nella Sede legale e Direzione generale di Finest S.p.A. a Pordenone è stato recentemente firmato un Accordo di collaborazione tra la Finanziaria per l’internazionalizzazione del Triveneto, rappresentata dal direttore generale Eros Goi ed Extracredit, rappresentata dall’amministratore unico Luigi

Romano.

Oggetto dell’accordo è unire le competenze e gli strumenti delle due realtà finanziarie, per facilitare lo sviluppo di progetti di internazionalizzazione delle imprese del triveneto, con operazioni win-win.

In particolare, Extracredit è una Società iscritta all’albo dei mediatori creditizi, con Sede legale a Verona e tre

sedi in Lombardia, Veneto e Friuli V.G.; conta su una rete di professionisti e Consulenti dislocata sull’intero

territorio nazionale, già operativa per conto della partecipata EXTRAFIN SPA e della collegata PARFINTECH

SRL. La missione di Extracredit, quale mediatore creditizio, è di valutare i progetti imprenditoriali offrendo la

propria consulenza finanziaria per individuare le fonti di finanziamento più adeguate e proficue per il business

specifico.

Inoltre, operando nell’ambito del gruppo Extrafin Spa, società quotata sulla Borsa di Vienna, Extracredit apre ai propri partners l’accesso ai servizi di equity crowdfunding del Gruppo, anche accedendo alle applicazioni di data mining, sentiment analysis e machine learning sviluppate dalla collegata Parafintech

per individuare i nuovi trend di mercato.

Grazie all’accordo siglato, Finest mette a disposizione della clientela di EXTRACREDIT SRL e delle altre Società appartenenti al gruppo Extrafin SpA, gli strumenti finanziari per l’internazionalizzazione che ha sviluppato in oltre 30 anni come socio finanziatore di progetti internazionali delle imprese, quali Equity di minoranza nelle partecipate estere, Finanziamenti diretti esteri, Prestiti Obbligazionari.

La Finanziaria inoltre offre alle imprese un advisory tecnico altamente profilato per l’internazionalizzazione, accompagnando le imprese in ogni step del processo di sviluppo sui mercati esteri, dalla formulazione del business plan fino alla

implementazione del packaging finanziario, coinvolgendo tutti gli attori del Sistema Italia per l’internazionalizzazione e gli altri partner pubblici e privati della sua rete.

Operativa in 44 Paesi compresi tra l’Europa Centrale e Orientale, Balcani, Russia e Paesi CSI e Paesi del Mediterraneo, Finest è una delle Società italiane con il maggior numero di partecipate estere in portafoglio:

ad oggi detiene partecipazioni di minoranza in 75 investimenti italiani all’estero. Dalla costituzione ad oggi Finest ha sviluppato oltre 600 operazioni estere di valore pari a oltre 360 mln di euro, erogati a favore del sistema industriale del nord est italiano.

Finest non è una semplice finanziaria, ma è un socio finanziatore a tutti gli effetti, in grado di condividere i progetti, il know how, la visione imprenditoriale e il rischio d’impresa.

Da parte sua Extracredit, forte della ultra trentennale esperienza del proprio Management sul mercato finanziario e della consulenza rivolta alle PMI, si prefigge di promuovere tutte le attività espletate dalla Finest alla propria Clientela presente nelle Regioni Trentino A.A., Veneto e Friuli V.G.