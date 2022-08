Comune di Pordenone: 6ª edizione dell’annuale festa dello sport

PORDENONE – Anche quest’anno si svolge a Pordenone la Giornata nazionale dello sport, giunta alla sesta edizione.

Verranno allestiti una cinquantina di gazebo per altrettante associazioni sportive in piazza XX Settembre, piazzetta Cavour, un tratto di via Mazzini e nel cortile delle Scuole Gabelli.

Agli stand delle associazioni le persone potranno provare direttamente le diverse discipline sportive e ricevere ogni informazione utile sui corsi, sulle iscrizioni e sulle attività in programma per la stagione sportiva 2022/2023.

Chi visita i diversi stand riceverà da ciascuna associazione un coupon con un timbro. Raggiunti i 10 timbri sarà possibile ritirare un gadget gratuito (maglietta, palla, cappellino, bandana) rivolgendosi all’info point.

L’info point del Comune, per le informazioni e per la distribuzione dei gadget, sarà collocato sul palco naturale di piazza XX Settembre.

Gli sport che saranno rappresentati sono: ginnastica ritmica, calcio, danza, atletica leggera, pallacanestro, hockey, arti marziali, alpinismo / escursionismo / speleologia / torrentismo, fitness, pugilato, rugby, scherma, pallavolo, tiro a segno, calcio a 5, ginnastica artistica, sci, pattinaggio artistico e corsa, ballo, pesistica olimpica, scacchi, attività subacquee, yoga, triathlon, tiro con l’arco, golf, ginnastica varia e pole sport, motonautica, nuoto.

Inoltre sabato 3 settembre, sempre nell’ambito della Giornata dello Sport, con inizio alle ore 20:00 si svolgeranno in piazza XX Settembre le premiazioni degli atleti delle associazioni pordenonesi che si sono particolarmente distinti nel corso della stagione sportiva 2021/2022.

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

G.P.