Comune di Pordenone abbraccia la campagna AIRC

PORDENONE – In occasione dei 30 anni della Breast Cancer Campaign, campagna ideata da Evelyn H. Lauder, anche quest’anno il Comitato Friuli Venezia Giulia di Fondazione AIRC si mobilita per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca contro il tumore al seno, con l’obiettivo di curare le donne colpite dalle forme più aggressive.

Il simbolo che l’AIRC ha scelto per questa campagna è un nastro rosa differente dagli altri in quanto incompleto. Rappresenta infatti il 12% delle donne che ancora non riescono ad essere salvate a causa delle forme più aggressive di tumore. L’obiettivo è fare in modo che quel nastro diventi il prima possibile interamente colorato di rosa, azzerando la percentuale delle vittime di questo tumore.

Lo si potrà fare grazie all’impegno di tutti: delle donne che è importante si sottopongano agli screening periodici, dei ricercatori affinché mettano a punto nuove terapie, dei partner e dei sostenitori dell’AIRC che possono contribuire alla ricerca.

Spiega il sindaco Alessandro Ciriani: «Ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sul delicato tema della lotta contro il tumore al seno. Come ogni anno il Comune di Pordenone appoggia orgogliosamente la campagna dell’AIRC ed abbraccia le iniziative che l’associazione propone per dare eco e visibilità alla sua campagna di prevenzione».

Infatti, con una donazione minima di 2 euro, è possibile acquistare una spilletta di AIRC con il Nastro Rosa presso molti esercizi commerciali, farmacie comunali e private del territorio regionale che hanno aderito alla campagna. In questo modo si potrà sostenere la ricerca contro il tumore al seno e far sì che sempre meno donne ne siano vittima.