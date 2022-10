Comune migliora accessibilità sito web grazie ad AccessiWay

PORDENONE – Gli utenti del sito web del Comune di Pordenone avranno notato che in tutte le pagine, sullo schermo in basso a sinistra, è presente una nuova icona blu contenente un omino bianco stilizzato.

Si tratta di AccessiWay, un servizio che, mediante uno strumento visivamente poco invasivo ma molto potente, permette agli utenti di modificare la vista del sito in base alle proprie esigenze di accessibilità.

Prevede infatti più di 50 opzioni personalizzabili ed offre la migliore esperienza di navigazione anche a chi ha difficoltà visive, motorie o cognitive.

Spiega il sindaco Alessandro Ciriani: «Il sito web del Comune di Pordenone è il punto di riferimento online per i cittadini della nostra città e del territorio circostante.

Ogni mese il sito riceve oltre 100 mila visite da parte di persone che cercano risposta alle esigenze più varie: dalle informazioni di servizio come viabilità e cantieri, alle opportunità per le famiglie (contributi, nidi, scuole), dai servizi comunali di anagrafe, tributi e ambiente, al consultatissimo calendario degli eventi in città. Con AccessiWay il nostro Comune ha fatto un salto di qualità sul piano dell’accessibilità del sito web istituzionale e, in questo modo, garantisce a tutti pari diritto di raggiungere informazioni e servizi per via telematica».

Tutti gli utenti, anche le persone con disabilità quali ipovedenti, non vedenti, chi soffre di epilessia o di disabilità cognitiva, potranno cliccare sull’icona blu e selezionare le opzioni di visualizzazione più adatte a sé per rimuovere le barriere – in questo caso non fisiche ma informatiche – per potersi muovere in un percorso molto più agevole, fruendo del servizio al pari di una persona normodotata.

Per il Comune di Pordenone la diversità e l’inclusione sono temi fondamentali. Con l’adozione di questo strumento si vuole trasmettere l’importanza di costruire un web inclusivo ed accessibile a tutti.