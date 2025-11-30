Con un centello la Neonis regola il Bor Trieste e si regala la decima vittoria

Ogni tanto i testacoda nel basket riservano sorprese; ogni tanto Davide batte Golia.

Ma non questa volta: sabato sera nella bombonera neoniana, Vallenoncello schiaccia l’acceleratore sin dalla palla a 2 e dopo 4’ è già avanti sul 14-2, su un Bor già di suo poco attrezzato per sfidare la capolista, figuriamoci dopo l’infortunio del loro unico centro Mozina.

Il -12 punge l’orgoglio dei carsolini, che approfittando di un rilassamento dei padroni di casa si riportano a -5 sul 21-26 dopo 2’ del secondo quarto. Le Aquile reagiscono male, però, e piazzano un altro 14-2 in 180 secondi che tramortisce gli ospiti sul 40-21 e chiude di fatto il match con 23 minuti effettivi da giocare.

Coach Brecciaroli approfitta della situazione per dare minuti a tutti e sperimentare nuovi quintetti, e viene ripagato. La Neonis non molla un colpo, e con Maralossou raggiunge anzi i 100 punti per la prima volta nella storia casalinga delle Aquile.

Così la Neonis arriva alla decima vittoria in campionato (su 11 partite) e allunga la striscia vincente a 7. Prossima tappa San Daniele del Friuli per l’11^ di campionato, sabato prossimo alle 19:30.