Concorso musica Pia Baschiera, finale il 13 febbraio

PORDENONE – Sono dieci e si affronteranno per l’ultima sfida – un concerto aperto al pubblico – domenica 13 febbraio, dalle 9.30, a palazzo Gregoris di Pordenone, sede della Storica società operaia, i finalisti della 13.edizione del concorso musicale organizzato dalla Fondazione “Baschiera – Tallon”presieduta da Fulvia Mellina (Soroptimist club Pordenone), nato per sostenere i giovani strumentisti della provincia di Pordenone che si dedicano con passione alla musica classica.

La prova preliminare del concorso, da sempre organizzato da due docenti di musica allievi di Pia Baschiera Tallon, Fiorella Mattiuzzo e Gianni Della Libera, dedicata quest’anno ai giovani allievi di chitarra classica e di pianoforte, si è tenuta nella villa sede della fondazione “ Baschiera-Tallon” di Pordenone e forte era l’emozione che si respirava sia fra i candidati sia fra i commissari (Stefano Viola, Matteo Rigotti, Federico Lovato, Annamaria Domini, Gianni Della Libera e Fiorella Mattiuzzo), dopo che l’emergenza sanitaria aveva obbligato a procrastinare il concorso di un anno oltre che inibito la musica dal vivo in genere.

Al termine della prima audizione, la commissione, che ha rilevato un ottimo livello di preparazione, ha scelto come finalisti per la sezione chitarra Federico Mariotto, Benedetta Infurnari, Lorenzo Moro, Simone Pagotto e Filippo Nadin; per la sezione pianoforte Riccardo Benvenuto, Lorenzo Marzin, Matteo Perlin, Filippo Rosso e Anna Taiariol.

L’appuntamento è quindi per la prova-concerto finale di domenica, dalle 9.30 alle 13, con proclamazione e premiazione dei vincitori delle due categorie strumentali, ai quali sarà donata una borsa di studio offerta dalla Fondazione.

L’accesso è libero, soggetto alle norme anti-Covid, è gradita la prenotazione: [email protected], tel. 0434 939811