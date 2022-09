Concorso Vetrine in Giallo: tutti i premiati

PORDENONE – Premiazione del concorso “Vetrina in Giallo” rivolto a tutti i negozi e pubblici esercizi della città, a cura di Associazione Sviluppo e Territorio e Ascom – Confcommercio Imprese per l’Italia Pordenone, in occasione di PordenoneLegge 2022.

Il Concorso, quest’anno alla sua VI edizione, è l’omaggio che attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi fanno alla ormai celebre festa del libro con gli autori.

Le parole chiave di questa 23^ edizione, che ha la spiga di grano come immagine 2022, sono crisi e confronto, attualità, sguardo internazionale e generazione Z.

Sono 24 i negozi della città che si sono messi in gioco aderendo al concorso VETRINA IN GIALLO:

• Biscontin

• Billox

• Cucina33

• Erremoda

• Falcomer abbigliamento

• Farmacia Alla Fede

• FM Exclusive

• Frenci Boomer – nail artist

• G Concept

• La Bottega

• Panificio F.lli Martin

• Mascherin

• Nonis

• Ottica Capello C.so Garibaldi

• Ottica Capello P.zza XX Settembre

• Pasticceria Peratoner

• Salotto Champagne

• Agenzia Immobiliare Tubaro&Co

• Urio – Casa del tortellino

• Vecia Osteria del Moro

• Vert

• Visionottica di Peruz

• Was Concept store

• Xetra

Tre i premi in palio: Miglior Vetrina, Premio Originalità e Premio Instagram.

La giuria ha decretato come migliore vetrina quella di URIO – LA CASA DEL TORTELLINO che ha saputo rappresentare e cogliere al meglio lo spirito e il tema di quest’anno.

Nell’allestimento troviamo un sacco di farina autentico, conservato dai proprietari da circa 20 anni, le spighe anch’esse recuperate e un quadro di legno realizzato da un artigiano montano del territorio.

Il quadro fa parte di una collezione che rappresenta le 4 stagioni, quello scelto per la vetrina rappresenta proprio il tema della raccolta del grano.

Il PREMIO ORIGINALITA’ è stato, invece assegnato, al PANIFICIO F.LLI MARTIN che ha rappresentato il processo dal grano alla farina realizzato con i prodotti della terra. La spiga, il frumento e il pane hanno in questa vetrina un legame intenso e sottolineano l’importanza della terra che va studiata e, ancor più in questo periodo, rispettata.

La foto più votata sui Social, con più di 500 like, è stata quella dell’Agenzia immobiliare TUBARO&CO, già vincitrice nelle passate edizioni del premio originalità, che ha raccontato con il suo allestimento la metafora dei recenti avvenimenti storici: i rami spettrali tra le mature spighe testimoniano i drammi della siccità, degli incendi e della guerra nel granaio d’Europa.

Tutte le foto delle vetrine in gara sono pubblicate e visionabili nella pagina Instagram di @centroanchio_pordenone.