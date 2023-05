Confcommercio Pn-Confidi Friuli, convenzione sostegno a imprese

PORDENONE – Confcommercio Ascom Pordenone e Confidi Friuli hanno sottoscritto una convenzione per il sostegno alle imprese per l’accesso agevolato al credito per gli investimenti finanziati dai bandi regionali a sostegno delle imprese del commercio e turismo.

La convenzione è stata siglata a seguito della recente approvazione e pubblicazione da parte del CATTFVG della graduatoria relativa al bando regionale del Fondo Turismo di cui all’art. 59 della Legge Regionale n. 21/16 che ha finanziato 95 imprese turistiche per un totale di 16,6 milioni di euro (http://cattfvg.it/bando-fondo-turismo-2021/) e dell’ulteriore scorrimento per 3,5 milioni di euro della graduatoria del Bando regionale a sostegno delle imprese del commercio ex art 100 della LR 29/2005 (http://cattfvg.it/art-100-l-r-29-2005-e-art-14-l-r-21-2003-bando-2021-2/).

“In questo periodo in cui continua a perdurare la difficoltà di molte aziende nella gestione della liquidità aziendale a causa dei fattori come non ultimo quello dei costi energetici, nonostante l’ottenimento dei preziosi contributi regionali e del lavoro di gestione di questi bandi da parte de CattFvg, è alto il rischio che molti investimenti vengano abbandonati o addirittura revocati” commentano i presidenti di Confcommercio Pordenone Fabio Pillon e del Confidi Friuli Cristian Vida.

“Da qui l’accordo fra l’Associazione e il Confidi Friuli per agevolare quanto più possibile le imprese beneficiarie nel perseguire gli obiettivi di questi progetti, molti dei quali riguardano temi cruciali per la loro competitività quali l’efficientamento energetico e l’innovazione”.

Per informazioni: Confidi Friuli, Sede di Pordenone, presso Confcommercio ASCOM Pordenone 0434 522801.