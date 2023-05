Conoscere il fiume Noncello, al via l’edizione 2023

PORDENONE – Riprende, dopo tre anni di stop causa pandemia, l’attività didattico, culturale ed ambientale del progetto “Conoscere il fiume” per riavvicinare la città al fiume Noncello.

Un’ulteriore opportunità per valorizzare quest’oasi naturale a due passi dal centro storico da proporre anche come risorsa e veicolo di attrazione turistica e promozionale del territorio.

Come nelle passate edizioni, le escursioni sul fiume sono dedicate prevalentemente alle scolaresche delle classi 5^ delle primarie e prima delle secondarie delle scuole statali e paritarie cittadine e durano circa un’ora.

Gli alunni, dotati di appositi giubbini di salvataggio ed istruiti sulla navigazione, si imbarcano al pontile Marcolin sul natante “Poontoon boat” guidato da un equipaggio esperto. Durante l’escursione, che consente di ammirare ed osservare l’ecosistema fluviale altrimenti difficilmente individuabile, una guida naturalistica qualificata commenta le peculiarità ambientali del corso d’acqua, della flora e della fauna che caratterizzano il fiume.

Dopo le due escursioni, la prima dall’8 al 12 maggio e la seconda dal 15 al 19 maggio a cui hanno aderito complessivamente circa 230 alunni, altrettanti ne saranno ospitati nella terza settimana dal 22 al 26 maggio con tre escursioni mattutine.

«L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo sia da parte dei docenti, che dagli alunni –sottolinea Alberto Parigi, assessore all’Istruzione del Comune di Pordenone -, con ben 770 adesioni. Coinvolte tutte le scuole di Pordenone, quinte elementari e alcune prime medie.

Un’occasione per andare alla riscoperta del nostro fiume, il cuore vero della città, in vista degli eventi della prossima estate, ormai in partenza. Una gita in battello in sicurezza per far conoscere ai più piccoli e godere delle bellezze naturalistiche del fiume di Pordenone, oasi naturale e importante risorsa del territorio a due passi dal centro».

Il progetto è organizzato dall’Associazione Gommonauti Pordenonesi e Hydrogea in collaborazione con l’assessorato all’Istruzione, che ha messo a disposizione il trasporto gratuito con gli scuolabus dai plessi scolastici e il proprio personale qualificato al fine di permettere la navigazione degli alunni in completa sicurezza.