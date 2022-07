Continuano, il 21 luglio, i “Giovedì sotto le stelle”

PORDENONE – Dopo il successo dei primi giovedì continuano i “Giovedì sotto le stelle” a Pordenone con l’iniziativa Star a PN, una serata di shopping con i negozi aperti fino alle 23 sotto un cielo “BLUES”.

Ad animare il centro cittadino per l’ultimo giovedì di negozi aperti ci sarà il collaudassimo Blues on the road, che porterà in 24 locali pubblici sparsi per la città le sonorità blues & co., con un programma che parte alle 18 e porta a Pordenone band e dj pronti a far vivere una serata estiva come a New Orleans, il tutto sapientemente orchestrato dal Blues Festival Pordenone in collaborazione con Sviluppo e Territorio.

Oltre a questo ci saranno le animazioni per bambini tra piazzetta Cavour e Corso Garibaldi , il set fotografico allestito da Studio Profili, le attività di Wideline Radio durante le quali si potrà intervenire in diretta nella trasmissione Spritz Hour e i momenti ludici per grandi e piccini organizzati dall’Associazione Panorama in fondo a Corso Garibaldi.

Continua anche “A spasso con gusto – Pordenone” per assaporare i prodotti del territorio nei locali aderenti molti dei quali fanno parte anche del blues on the road, quindi un abbinamento perfetto tra shopping, musica e sapori del Friuli Venezia Giulia.

Il programma del Blues on the road e’ disponibile su estate.comune.pordenone.it

