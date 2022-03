Continuano i lavori di fognatura e viabilità a Torre

PORDENONE – Si sono conclusi i lavori di realizzazione della fognatura di via Stradelle nel tratto tra via Ferraris e via

Zara e la posa del porfido in via General Cantore, per cui da lunedì 14 marzo via Stradelle sarà riaperta con tratti a senso unico alternato con moviere sia per la realizzazione dei marciapiedi da via Zara a via Ferraris, sia per la realizzazione della fognatura, tra via Sauro e via Zara.

Sempre da lunedì, se sarà superata la prova di resistenza della resina utilizzata per sigillare il porfido prevista tra venerdì e sabato, verrà riaperta al transito via G. Cantore e verrà chiusa via Damiano Chiesa, con deviazione all’altezza della rotonda tra via Revedole, viale della Libertà, via Terme Romane e via Filzi.

Questa opzione potrebbe essere attivata, nel caso sia necessario attendere per il consolidamento della resina, qualche giorno dopo, entro comunque il 18 marzo. Le chiusure e le modifiche saranno attive fino a Pasqua.

In questi giorni il direttore dei lavori ha riconosciuto un allungamento di 180 giorni del periodo contrattuale all’impresa Polese a causa dell’indisponibilità di alcune strade interessate dai cantieri di fognatura ed acquedotto gestiti da Hydrogea. Tale situazione è determinata dai ritardi dovuti alla difficoltà di reperire materiali, da quarantene o assenze del personale a causa del Covid e da ritrovamenti imprevisti registrati in

fase di scavo.

L’impresa, avendo già anticipato alcune lavorazioni del cantiere, assicura che il lavoro terminerà, fatti salve finiture di dettaglio, entro maggio 2022, come annunciato nei mesi scorsi.