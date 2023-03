Continuano le visite ai musei civici cittadini

PORDENONE – Al Museo Civico d’Arte, al Museo di Storia Naturale e al Museo Archeologico continuano, vista la grande affluenza di pubblico e curiosi, le visite guidate aperte a tutti per scoprire i tesori che custodiscono.

Nuove date, quindi, arricchiscono il calendario delle visite guidate e dei laboratori didattici nei Musei cittadini. Attività domenicali aperte a tutti con inizio alle ore 15:30 e prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente la data dell’evento attraverso il form on-line accessibile al sito www.mondodelfino.it per un massimo di 20 partecipanti.

La visita guidata e i laboratori sono compresi nell’esiguo prezzo del biglietto d’entrata al museo.

I laboratori sono rivolti alle famiglie per gruppi di 10 bambini della scuola primaria più accompagnatori, per un massimo di 20 persone.

Per la partecipazione ai laboratori, la prenotazione va fatta via mail all’indirizzo [email protected] oppure via telefono al 333-4308117 (lun-ven 9:00-12:00/14:00-17:00).

Domenica 2 aprile tutti al Museo Civico di Storia Naturale “Silvia Zenari” con “Due passi nella…natura in centro città!”, visita guidata di un’ora alla scoperta delle collezioni custodite nel Museo di Storia Naturale.

Sempre domenica, “Missione archeologo, uno scavo di famiglia” è una proposta dedicata in particolare ai bambini, un laboratorio didattico di circa 2 ore al Museo Archeologico della Bastia del Castello di Torre per approfondire il lavoro dell’archeologo alla presenza di un archeologo in carne ed ossa.

Le visite guidate e i laboratori didattici si susseguono anche le domeniche successive: il 16 aprile con “Il Pordenone, che portento!” visita guidata tematica di un’ora per massimo 20 partecipanti in cui si approfondire la figura di Giovanni Antonio de Sacchis, meglio conosciuto come “Il Pordenone” e al Museo di Storia Naturale si torna con i bambini per “Animali Impellicciati”, un gioco divertente che permetterà di conoscere meglio i mammiferi e i loro adattamenti a differenti habitat che hanno permesso loro, in alcuni casi, di vivere in simbiosi con l’uomo.

Domenica 23 aprile visita guidata di un’ora al Museo Civico di Storia Naturale “Due passi nella…natura in centro città!”, alla scoperta delle collezioni custodite nel Museo e pomeriggio di arte ed esperimenti al Museo Civico d’Arte con il laboratorio “Ritratti-Amoci” nei panni del grande Grigoletti, con la visita al museo e uno sfoggio di creatività nel ritrarre i vicini, annotando somiglianze e caratteristiche particolari.

Aprile si chiude domenica 30 con la visita guidata “Dal paleolitico al Medioevo”, un viaggio nel tempo al Museo archeologico della Bastia del Castello di Torre e “Vita a 6 zampe” al Museo di Storia Naturale, dove i bambini scoveranno tutti gli animaletti colorati e pieni di zampette che popolano le sale e, dopo una breve visita guidata, faranno un gioco/laboratorio alla scoperta di tantissime curiosità sugli insetti e sul loro micromondo.