Contributo alle gestanti e neomamme in difficoltà

PORDENONE – C’è tempo fino al 30 settembre 2024 per presentare domanda di intervento economico a sostegno delle gestanti e neomamme in situazione di disagio socio-economico.

Possono presentare domanda le donne in stato di gravidanza e le neomamme, entro i primi sei mesi di vita del bambino, già in carico ai servizi sociali o per le quali risulta necessaria la presa in carico a seguito di valutazione sociale professionale, il cui ISEE familiare sia inferiore o uguale a € 9.360,00.

«Nel 2023 sono state 12 le donne beneficiarie dell’intervento, per complessivi 7.288,28 € –specifica l’assessore alle Politiche sociali, Guglielmina Cucci-. Per il 2024, stante il maggiore trasferimento da parte della Regione ammontante a 44.227,00 €, potremo aiutare molte più madri in difficoltà e anche con un contributo più elevato, fermo restando il tetto massimo di 4.500,00 €.

L’intervento rientra nell’attenzione che l’Amministrazione sta dando alla famiglia e alla natalità, non solo dal punto di vista economico, ma a 360°. La maternità deve infatti tornare a essere un valore condiviso ed essere supportata dalla società e da tutta la comunità».

Per presentare la domanda bisogna compilare la documentazione e allegarla all’invio via Pec al Comune di Pordenone ([email protected]) o presentarla a mano previa prenotazione di un appuntamento con lo Sportello Sociale del Comune di Pordenone al numero 0434 392681.