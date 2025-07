Primo Premio Fidapa “La Migliore Gioventù”

PORDENONE – “Il futuro del Friuli Venezia Giulia ha il volto di giovani brillanti come Sara Scapin e Anna Rosolen, premiate da FIDAPA Pordenone, con una borsa di studio nell’ambito del concorso ‘La Migliore Gioventù’, per l’eccellente percorso scolastico ed il loro straordinario impegno nel promuovere cultura e partecipazione civica”. Queste le parole con cui il Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha cominciato il messaggio di encomio alle due brillanti studentesse che hanno guadagnato il podio della prima edizione del Concorso ‘La Migliore Gioventù’, istituito da FIDAPA Pordenone, grazie al coordinamento della Past President Annamaria Poggioli, referente Task Force Istruzione e Formazione del Distretto Nord Est, e del contributo della Banca 360 FVG, che ne ha reso possibile la realizzazione.

La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 14 giugno presso la Ex Tipografia “Savio”, alla presenza della Presidente Fidapa Maria Luisa Casucci, della referente del Progetto Annamaria Poggioli, della già presidente Fidapa Morena Cristofori, dell’Assessore Regionale e socia Fidapa Orsola Costanza, delle allieve vincitrici, Sara Scapin del Mattiussi-Pertini e Anna Rosolen del Liceo Leopardi Majorana, di Fernando Biagio Rizzo, Direttore di Banca 360 FVG, nonché delle famiglie e degli amici delle premiate.

Come ha ben sottolineato Maria Luisa Casucci rivolgendosi ad Anna e Sara “ oggi viene premiato il merito, che non è un principio divisivo , bensì un meccanismo egualitario…esso non può prescindere dal talento che, a sua volta, richiede fatica e sacrificio… La meritocrazia non può e non deve intendersi in senso elitario, egemonico; in realtà possiede un grandissimo potere: è un moltiplicatore di benefici, opportunità, benessere. E voi siete un grande e valido esempio”.

Ed è proprio quello che attestano i curricula delle due studentesse, diplomate con voti eccellenti, iscritte a corsi universitari (Anna ad Astronomia e Sara ad Economia Aziendale), soprattutto generose verso gli altri, come attestano le attività da loro svolte nel campo sociale.

Morena Cristofori, ha espresso la soddisfazione di essere presente a questo importante momento anche come ex docente ed ha invitato Sara ed Anna ad entrare nella sezione “Young” di Fidapa di cui fa parte da quest’anno Giada Rossi, campionessa di tennistavolo alle Olimpiadi Paralimpiche di Parigi.

Fernando Biagio Rizzo ha sottolineato quanto Banca 360 FVG stia dalla parte dei giovani e di coloro che dimostrano impegno e volontà nell’aiutare il prossimo, usando il proprio talento in modo generoso.

Ci uniamo all’auspicio di Annamaria Poggioli, che questi nostri giovani, veri e brillanti gioielli della nostra nazione, trovino qui, in Italia, la possibilità di realizzare i propri sogni che sono e saranno anche i nostri.

Antonietta Maria Di Paola