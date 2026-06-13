Cornacchia, M5S in Parlamento, interrogazione piena di errori

PORDENONE – Non solo disinformazione ma clamorosi errori nel testo della interrogazione. Così il PD di Pordenone per bocca di Lorenzo Marcon, consigliere comunale, tira le orecchie alla deputata Susanna Cherchi del M5s che nel suo intervento in Parlamento ha voluto commentare la vicenda della cornacchia di via Damiani a Pordenone.

Marcon precisa che la cornacchia non è una specie protetta, dato che è non è inserita nella Lista rossa Iucn dei vertebrati italiani e che non rischiano l’estinzione nel breve o medio termine. Di conseguenza è una specie che si può cacciare secondo il piano faunistico regionale.

Il parlamentare del M5s, aveva sostenuto, invece, nel suo intervento in Aula che la cornacchia “è un animale selvatico, una specie protetta che reagisce per difendere il proprio nido; non è aggressività gratuita, ma un comportamento naturale per tutelare la prole”. L’esponente aveva poi citato le ultime ordinanze emanate dal sindaco Alessandro Basso che avevano previsto l’eliminazione del corvide. Inesattezze che il compagno del cosiddetto”campo largo” Marcon ha subito chiarito a Facebook: nessuna specie protetta e le ordinanze del primo cittadino non sono state annullate, ma “solo sospese”. “Lei fa disinformazione – attacca Marcon -. I parlamentari farebbero bene ad occuparsi di altro”.

A Pordenone, insomma, la cornacchia non solo divide i cittadini, ambientalisti e amanti degli animali, ma anche chi si presenta come forza comune di governo alternativo proprio al centrodestra che guida la città. Al.Rin.