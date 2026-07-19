Cordenons, trionfa Alcala Gurri: lo spagnolo domina Bondioli e vola agli Us Open

CORDENONS – Dopo sei anni la Spagna torna a conquistare il Challenger di Cordenons. A sollevare il trofeo della Serena Wines 1881–Acqua Maniva Tennis Cup – Internazionali del Friuli Venezia Giulia, torneo Atp Challenger 75 con un montepremi di 107 mila dollari, è stato il catalano Max Alcala Gurri, autore di una finale senza storia contro l’azzurro Federico Bondioli.

Il 23enne di Barcellona ha confermato il suo eccellente momento di forma e il feeling con la terra battuta italiana, imponendosi con un netto 6-2 6-0 in poco più di un’ora e un quarto. Per Alcala Gurri si tratta del secondo titolo conquistato in Italia nel 2026 dopo il successo nel Challenger 50 di Cervia, a cui si aggiunge anche la vittoria nel Challenger 50 di Royan.

La finale ha avuto un equilibrio soltanto nelle battute iniziali. Dopo un break e controbreak nei primi giochi, lo spagnolo ha preso definitivamente il comando del match già dal quarto game, imponendo un ritmo forsennato da fondo campo e costringendo Bondioli a continui spostamenti laterali. Un copione che ha portato rapidamente alla chiusura del primo set sul 6-2.

Nel secondo parziale Alcala Gurri ha ulteriormente alzato il livello del proprio tennis, lasciando appena le briciole all’avversario e chiudendo con un eloquente 6-0.

Al di là dei meriti del vincitore, va evidenziato come Bondioli non fosse nelle migliori condizioni fisiche. Il 21enne romagnolo ha infatti dovuto fare i conti con un problema ai muscoli addominali e ha probabilmente pagato anche la tensione per la prima finale Challenger della sua carriera.

Resta comunque una settimana da ricordare per l’azzurro, protagonista di un percorso in costante crescita. Dopo aver rischiato l’eliminazione al primo turno contro l’ecuadoregno Guillen Meza, Bondioli ha saputo alzare il livello del proprio gioco, conquistando con merito l’accesso all’ultimo atto del torneo.

Per Alcala Gurri, invece, il successo di Cordenons vale molto più di un trofeo. Grazie ai punti conquistati salirà infatti al best ranking di numero 180 del mondo, posizione che gli garantirà l’accesso alle qualificazioni degli Us Open, quarto e ultimo torneo del Grande Slam della stagione, in programma a fine agosto sui campi in cemento di New York.

Finale singolare

Max Alcala Gurri (Esp, 5) b. Federico Bondioli (Ita) 6-2 6-0.

Foto Antonio Ros