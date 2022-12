Country Christmas, ultimo giorno: atteso il tutto esaurito

PORDENONE – Dopo un crescendo di visitatori nelle prime due giornate di Country Christmas è atteso il tutto esaurito sabato 10 dicembre, ultimo giorno di apertura della manifestazione dedicata al country style.

Il pubblico in fiera è composto da tanti appassionati da tutto il Nord-Est, curiosi che stanno approfittando del biglietto ridotto a 5 euro per i residenti comuni soci di Pordenone Fiere (Porcia, Roveredo, Fontanafredda, Cordenons, San Quirino, Zoppola) e più di 200 scuole in visita di gruppo provenienti da tutta Italia.

Il Padiglione 5 è pronto ad ospitare una folla di appassionati che, guidati da più di 30 dee-jay che si alterneranno alla consolle, potranno ballare la musica country da mattino a notte fonda (la manifestazione è aperta dalle 10.00 all’1.00).

Ricchissimo il programma della giornata: gare di ballo tra scuole, dal Campionato Asi Country Regionale Friuli Venezia Giulia, sabato 10 dicembre alle ore 10, alle sfide amatoriali, l’amatissima barn dance, l’appuntamento per tutti i ballerini che vogliono partecipare alla changing dance più numerosa della giornata è per sabato 10 dicembre alle ore 18, tutti in pista con il cappellino rosso di Babbo Natale invece alle ore 21 per la tradizionale Santa Claus Electric Slide che immergerà il padiglione 5 della Fiera di Pordenone nel clima natalizio.

A Country Christmas tutti possono scendere in pista e partecipare agli stage e corsi adatti sia per chi approccia i primi passi sia per chi vuole approfondire le tecniche assistendo alle esibizioni e stage di maestri di fama internazionale.

Country Christmas è il perfetto mix di intrattenimento, spettacolo, life style, l’appuntamento ideale per gli appassionati di musica e ballo country ma anche per tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata diversa e divertente in stile “far west”. Attorno alla pista c’è un ampio spazio dedicato al mercatino country con la vendita di abbigliamento e accessori western e una ricca offerta gastronomica.

Anche su internet è stato un successo, con il sito web cliccatissimo con 40.000 pagine informative visualizzate da tutta Italia, con predominanza delle regioni di nordest.

Grazie alle attività di comunicazione messe in atto dal digital strategist Gabriele Gobbo appositamente per la manifestazione, i social di Country Christmas hanno generato numeri impressionanti con oltre 1 milione di persone raggiunte dai post, centinaia di migliaia di visualizzazione dei video e, soprattutto, decine di migliaia di interazioni e commenti, ad indicare il vasto interesse per l’evento.

COUNTRY CHRISTMAS è aperto alle Fiera di Pordenone ancora Sabato 10 dicembre Dalle ore 10.00 Alle ore 01.00

Per informazioni sui biglietti e programma: www.countrychristmas.it

Parcheggio libero e spazio per camper e bus.