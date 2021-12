Crédit Agricole punta a diventare leader europeo nel noleggio auto

MILANO – Negli ultimi quindici anni, Crédit Agricole Consumer Finance e Fiat Chrysler Automobiles hanno sviluppato insieme un importante player del finanziamento auto: FCA Bank, loro joint venture paritetica. A seguito della fusione tra FCA e PSA, CA Consumer Finance e Stellantis hanno avviato delle trattative per ridefinire gli assi della loro cooperazione. Le due società hanno deciso di far evolvere questa partnership e, insieme, creare un nuovo leader paneuropeo del leasing operativo.

Inoltre, CA Consumer Finance rileverebbe il 100% del capitale di FCA Bank e Leasys Rent, con l’intento di lanciare un nuovo attore, di livello europeo, attivo nel finanziamento auto, nel noleggio e nella mobilità.

Questo progetto è pienamente in linea con la strategia del Gruppo Crédit Agricole e il suo modello di banca universale, in grado di adattarsi alle esigenze dei clienti e migliorare la propria offerta. Inoltre, integra la crescita organica delle proprie linee di business attraverso il loro sviluppo internazionale in segmenti in rapido sviluppo, in particolare attraverso partnership strategiche di lungo termine con attori di primo piano.

Creazione di un leader europeo nel noleggio auto con Stellantis

CA Consumer Finance e Stellantis darebbero vita a una società di noleggio paneuropea unendo Leasys (314.000 veicoli gestiti a fine 2020), controllata di FCA Bank e leader di mercato in Italia, e Free2Move Lease (369.000 veicoli gestiti a fine 2020), società di noleggio che si è occupata storicamente dei marchi PSA.

Questa partnership esclusiva tra CA Consumer Finance e Stellantis sarebbe destinata a diventare subito uno dei primi 5 operatori in Europa.

Questa nuova joint venture, controllata da CA Consumer Finance e Stellantis, si rivolgerebbe ai clienti, sia aziende che privati, di dieci Paesi europei. La piattaforma di noleggio di Leasys ne costituirebbe la base, con il contributo di Free2Move Lease, attingendo alla professionalità e alla competenza dei team di entrambe le società.

I due partner hanno l’ambizione di sviluppare una flotta costituita da più di un milione di veicoli entro la fine del 2026.

Stéphane Priami, Deputy Chief Executive Officer di Crédit Agricole S.A e CEO di CA Consumer Finance, ha spiegato: “Questo nuovo player permetterebbe al Gruppo Crédit Agricole di assumere posizioni chiave nel settore del noleggio auto, il segmento in più rapida crescita e con il maggior potenziale all’interno di un mercato automobilistico che sta affrontando profondi cambiamenti e una rapida evoluzione anche dei suoi usi.

Il nuovo attore contribuirebbe anche al piano strategico di Crédit Agricole, soddisfacendo esigenze dei clienti attraverso un’offerta all-inclusive e innovativa, e supportandoli nella transizione energetica attraverso un più facile accesso a veicoli rispettosi dell’ambiente”.

Creazione di una società paneuropea di finanziamento auto, noleggio e mobilità interamente controllata, efficiente e moderna

In parallelo, CA Consumer Finance lancerebbe un nuovo attore, di livello europeo, attivo nel settore del finanziamento auto, del noleggio e della mobilità, assumendo il pieno controllo di FCA Bank e Leasys Rent. Questo nuovo player avrebbe tre principali aree di sviluppo:

• il consolidamento degli accordi di white label e delle joint venture attualmente gestiti da FCA Bank, e l’acquisizione di nuovi;

• il perseguimento di nuovi accordi con tutti gli altri attori del mercato (concessionarie, gruppi di distribuzione, società di noleggio, etc.) in settori che spaziano dall’automotive, ai motoveicoli, ai veicoli commerciali e così via;

• le attività di noleggio a breve termine, di abbonamento e mobilità attualmente gestite in Europa dal brand Leasys Rent attraverso gli oltre 500 Mobility Store (Concept store innovativi che offrono ai clienti l’intera gamma di prodotti di mobilità di FCA Bank), tutti dotati di colonnine di ricarica elettrica.

CA Consumer Finance mira a fare di questa società uno dei principali attori in Europa, in particolare attraverso le sue soluzioni moderne e innovative e le sue offerte white label, con un outstanding previsto di 10 miliardi di euro entro il 2026.

Con quasi un secolo di storia, di cui quindici anni al fianco di CA Consumer Finance, FCA Bank è una banca innovativa specializzata nel settore automobilistico. Fornirebbe la sua organizzazione multibrand, efficace, moderna e funzionale in 18 Paesi, insieme all’esperienza dei suoi team e alla sua piattaforma 100% digitale, integrata con i più avanzati strumenti (vendite online, strumenti digitali per clienti e rivenditori, etc.).

CA Consumer Finance accelera nel mercato dell’auto

Stéphane Priami ha concluso: “Questo progetto ambizioso porterebbe a una crescita redditizia e diversificata. Il Gruppo Crédit Agricole creerebbe un leader europeo del noleggio, insieme a Stellantis, beneficiando di una piattaforma di finanziamento auto innovativa al 100%, che gli consentirebbe di servire tutti gli attori del mercato in 18 paesi, comprese le white label, con un’offerta completa e operativa”.

Gli accordi tra Stellantis, Crédit Agricole S.A. e la sua controllata CA Consumer Finance potrebbero essere firmati entro il primo trimestre del 2022, al termine delle opportune procedure di informazione e consultazione con gli organi di rappresentanza del personale.

La loro attuazione dovrebbe essere completata entro la prima metà del 2023, una volta ottenuta la necessaria autorizzazione dalle autorità antitrust e di regolamentazione del mercato.