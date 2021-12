Crescono i mercatini di piazza Risorgimento e piazza della Motta

PORDENONE – In Piazza Risorgimento e in piazza della Motta i due mercatini di Natale, che assieme a quello tradizionale di piazza XX Settembre aumentano l’offerta ordinaria del comparto economico commerciale nel periodo natalizio, offrono maggiori opportunità di acquisto delle specialità cibarie che non sempre si trovano a portata di manonel corso dell’anno..

In piazza Risorgimento l’esaltazione dei sapori dei prodotti gastronomici di alcune eccellenze del nostro territorio e la promozione della conoscenza di altre specialità regionali italiane, si fondono nelle proposte sostenute dall’Amministrazione Comunale per valorizzare e rilanciare i luoghi di incontro e di aggregazione nelle piazze cittadine.

In piazza Risorgimento, parte integrante del tessuto urbano, sono stati collocati i gazebo dei mercatini di Natale del MIA. Sono esposti e messi in vendita i formaggi pecorini, caprini e ovini della Sardegna, le olive e i taralli tipici della Puglia, la nduja calabrese in vasi e in pezzi.

Il Trentino presenta le erbe officinali, il miele e ad altri prodotti tipici, mentre le aziende del nostro territorio propongono marmellate, composte, birra artigianale, prodotti agrodolci e frittelle.

In piazza della Motta, recentemente recuperata da punto di vista architettonico ed urbanistico ed impreziosita con l’apertura della Scuola di Musica Città di Pordenone che ne fa un punto di riferimento non solo per musicisti, aspiranti tali o semplicemente appassionati amatori o dilettanti, diventa un ulteriore polo di attrazione ed aggregazione.

Caratteristica ed esclusività del servizio, la vendita in una casetta e nelle altre la degustazione di cibi che ben si accompagnano ai vini e alle birre artigianali rigorosamente tipici del territorio e di eccellente qualità che esaltano e celebrano le capacità produttive delle aziende locali.