Da Cruz spegne le speranze neroverdi; LR Vicenza-Pordenone 1-0

VICENZA – Esce sconfitto il Pordenone dallo scontro salvezza del Menti con il LR Vicenza gara che poteva ancora mantenere viva anche la minima speranza di conservare un posto in cadetteria. Ai padroni di casa basta una rete in apertura di Da Cruz per aggiudicarsi il match. I ramarri sono rimasti comunque in partita fino alla fine cercando il pareggio a tutti i costi. Da segnalare nel finale una traversa colpita da Deli.

I Neroverdi restano fermi a quota 12 punti ed ultimi in classifica e vedono aumentare il gap con le altre squadre che lottano per la permanenza in serie B.

Il Pordenone ritornerà in campo martedi 1 marzo alle ore 18.00 in trasferta contro la Ternana.

Il tabellino:

LR VICENZA – PORDENONE 1-0

GOL: 14′ pt Da Cruz.

LR VICENZA (4-2-3-1): Contini; Bruscagin (1′ st Cappelletti), Brosco, De Maio, Crecco (49′ st Padella); Cavion, Bikel (1′ st Zonta); Dalmonte, Da Cruz, Giacomelli (18′ st Ranocchia) (22′ st Mancini); Teodorczyk. A disp.: Grandi, Morello, Maggio, Sandon, Djibril, Alessio. All. Brocchi.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Andreoni, Barison, Bassoli, Perri (37′ st Vokic); Zammarini (12′ st Torrasi), Pasa (27′ st Deli), Lovisa; Cambiaghi; Candellone (12′ st Di Serio), Mensah (27′ st Iacoponi). A disp.: Bindi, El Kaouakibi, Sabbione, Pellegrini, Anastasio, Valietti, Dalle Mura. All. Marchetto.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo, assistenti Grossi di Frosinone e Di Giacinto di Teramo. Quarto ufficiale Caldera di Como. Var: Piccinini di Forlì. Avar: Rossi C. di La Spezia.

NOTE: ammoniti Bruscagin, De Maio, Bikel, Di Serio, Torrasi, Barison e Cappelletti. Angoli: 5-6. Recupero: pt 2′, st 5′. Spettatori 5.125, incasso 51.837 euro.

P.G.