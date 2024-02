Da lunedì 12 i lavori per sala polifunzionale in piazza Maestri del Lavoro

PORDENONE – La Giunta ha approvato il progetto esecutivo relativo alla sala polifunzionale che sorgerà in piazza Maestri del Lavoro, davanti al Centro Studi e a Cinemazero. Una struttura avveniristica con grandi vetrate che potrà essere utilizzata per diversi incontri, con capienza massima di 72 sedute.

​

I lavori inizieranno lunedì 12 febbraio e si concluderanno entro ottobre 2024. Nei pressi sarà a breve realizzato un parcheggio con 25 stalli che andranno a compensare quelli di piazza Maestri del Lavoro.

​Per venire incontro ai residenti e a coloro che lavorano in zona, è stato deliberato che questi potranno utilizzare il Parcheggio Oberdan con la tariffa agevolata, prevista per residenti e lavoratori. Tale parcheggio, posto a 500 metri da piazza Maestri del Lavoro, dista 7 minuti a piedi dal Centro Studi e Cinemazero.

​Chi è titolare di abbonamento presso il Parcheggio Oberdan, ha peraltro la possibilità di utilizzare gratuitamente le biciclette che GSM mette a disposizione per il tempo necessario finché non ritorna a recuperare l’auto parcheggiata in struttura.

​L’inevitabile disagio legato al cantiere verrà ripagato da un’opera che riqualificherà ulteriormente la zona e potrà essere utilizzato come location per le sempre più numerose iniziative culturali che animano la città.

​

Questo nuovo spazio polifunzionale avrà un uso complementare per le attività culturali che si svolgono all’interno dell’Aula Magna e fungerà da supporto per gli Istituti Scolastici dell’adiacente Centro Studi. Rappresenterà uno spazio di socializzazione per studenti favorendo le attività culturali (incontri con autori, proiezioni) e, allo stesso tempo, sarà luogo di attesa dotato di una zona bar-caffetteria.