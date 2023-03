Dal 30 marzo 3 nuove linee Pedibus per bambini Collodi

PORDENONE – Da giovedì 30 marzo partono 3 nuove linee del servizio Pedibus per accompagnare i bambini della Primaria Collodi da via San Quirino, Piazza del Popolo e via Caboto fino a scuola. Un’occasione per i piccoli alunni di arrivare a scuola passeggiando in compagnia, chiacchierando, rispettando le regole e osservando la natura.

​

Il servizio, promosso dall’associazione Piccoli Passi, offre ai bambini l’occasione per sperimentare un modo diverso, divertente ed ecologico di andare a scuola. I genitori potranno lasciare i bimbi al capolinea o alle fermate lungo il percorso, evitando di doverli accompagnare fino all’edificio scolastico in auto, riducendo così l’inquinamento.

​

Queste le tre nuove linee che attraversano il quartiere: LINEA BLU: Bar Principe (capolinea) ore 8:00, attraversamento pedonale di via Concordia 8:05, entrata sul retro della Collodi 8:10; LINEA ROSSA: Prefettura (capolinea) ore 8:00, via Matteotti (profumeria Rizzato) 8:05, entrata Collodi 8:10; LINEA VERDE: Ferronato (capolinea) ore 8:00, via Caboto (Adecco) 8:05, entrata Collodi 8:10.

​Per ora il servizio sarà effettuato in andata solo i giovedì, in attesa di poter ampliare le giornate man mano che aumenteranno i volontari.

​Pertanto l’associazione Piccoli Passi estende a genitori, nonni, zii o abitanti del quartiere l’invito a proporsi come accompagnatori volontari per portare avanti questa bella iniziativa e incrementare le giornate del Pedibus anche per questo quartiere.

​Per informazioni sul Pedibus e sulle tre linee della Collodi www.piccolipassi.online o scrivere a [email protected] .