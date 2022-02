Dedica Festival con Mathias Enard dal 5 al 12 marzo

PORDENONE – Mathias Enard, scrittore, poeta e traduttore francese, è il protagonista della 28 edizione di Dedica Festival, la rassegna letteraria che si terrà a Pordenone dal 5 al 12 marzo.

L’autore condurrà il pubblico in un intenso viaggio fra i suoi libri che narrano di storie avventurose, in scenari che vanno dal Medio Oriente assolato ai paesaggi brumosi dell’Ovest della Francia.

La rassegna si snoderà lungo il suo fecondo percorso produttivo con gli interventi di autori, musicisti, curatori e critici d’arte che ne commenteranno l’opera attraverso, letture sceniche , proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali, mostre , concerti ed incontri con il pubblico e con gli studenti.

“Dedica Festival – commenta l’assessore alla cultura Alberto Parigi – ha la capacità di costruire intorno al protagonista diversi scenari ed eventi, meritoriamente crea un legame tra la città, il mondo della scuola e i giovani e considerato che questa rassegna culturale tratta di manifestazioni ed eventi che si ispirano alla produzione letteraria, inevitabilmente si fa di Pordenone un punto di riferimento del libro per cui il valido progetto della Capitale del libro, indipendentemente dall’esito del concorso, sarà portato avanti almeno in parte.

Claudio Cattaruzza curatore di Dedica ha quindi presentato l’autore francese, personaggio eclettico, cosmopolita, che parla correttamente sei lingue tra cui l’italiano e si occupa di arte contemporanea ed anche gastronomia, che per viaggi di studio è stato in vari Paesi e ha trascorso lunghi soggiorni in Medio Oriente considerato che parla ed insegna l’arabo a Barcellona.

Ha quindi illustrato i contenuti dei tredici appuntamenti in programma; dall’apertura del festival con la consegna del Sigillo della città sabato 5 marzo al reading di poesia, dalle conversazioni con le letture teatrali dei suoi libri alla proiezione di film, dalla musica all’ esposizione di novel graphic all’analisi dei scenari geopolitici del Mediterraneo. Prosegue inoltre la collaborazione con le scuole con il concorso “Parole e immagini per Mathias Énard” ed anche un incontro esclusivo con gli studenti che gli autori delle precedenti edizioni hanno molto apprezzato.

In chiusura della presentazione l’assessore regionale Tiziana Gibelli ha espresso la propria soddisfazione per il ritorno di Dedica in presenza, ricordando che in momenti difficili di questi due anni, tutte le manifestazioni hanno saputo mantenere vivo il rapporto con il pubblico, in quanto la gente chiede e vuole cultura e ha aggiunto.. “ che il FVG è la regione che legge di più in Italia e Pordenone è la provincia di che legge di più in regione . E su Mathias Enard ha chiosato,…. “ ha un fascino particolare, un francese che insegna arabo a Barcellona.”

All’affollata conferenza stampa, introdotta dal presidente di Thesis Antonino Frusteri che ha ringraziato i numerosi sostenitori della Rassegna sono intervenuti diversi rappresentanti di soggetti istituzionali e privati che sostengono e collaborano con Dedica Festival.