“Diario interiore”, mostra Sonego si inaugura il 31 al Santin

PORDENONE – Venerdì 31 maggio, alle ore 18.30, nella Galleria d’arte Giovanni Santin verrà inaugurata la mostra DIARIO INTERIORE, personale dell’artista veneta Massimiliana Sonego, con la presentazione critica di Franca Benvenuti, impreziosita dalla lettura di alcuni testi da parte dell’attrice Bianca Manzari.

A seguire brindisi con l’artista.

Protagonisti della ricerca artistica e filosofica di Massimiliana Sonego sono gli oggetti, quelli che la pittrice ama definire “d’affezione”, che le permettono di vedere l’invisibile e di dare forma ai suoi pensieri.

Le opere scelte per la mostra confermano l’originalità della sua ispirazione e la capacità di innovare il linguaggio pittorico con una cifra stilistica originale ed inconfondibile.

Il suo lavoro, nato come necessità di rappresentazione realistica degli oggetti, è passato, attraverso una ricerca di essenzialità, ad un’indagine più profonda: così gli oggetti, pur conservando in qualche forma le tracce del tempo ed evocando la vita di chi li ha posseduti, si connotano di una forte valenza simbolica.

Di fronte alle tele e alle incisioni della Sonego lo spettatore, affascinato dalla varietà delle forme e dalle scelte cromatiche, è indotto non solo ad apprezzarne la qualità estetica ma anche ad indagare sul senso delle cose e ad interrogarsi sulla complessità del reale: emblematica in tal senso la grande tela Parata dove l’artista attraverso la molteplicità degli oggetti raffigurati, frammenti di una realtà in continua trasformazione, sembra suggerire all’osservatore possibilità di lettura ed interpretazione infinite.

Massimiliana Sonego: ha lo studio a Conegliano dove vive, ha frequentato la Scuola Libera del Nudo e si è diplomata in pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia sotto la guida di Carlo Maschietto e Luca Bendini e dove ha seguito i corsi di incisione di Paolo Fraternali.

Ha al suo attivo numerose mostre personali e collettive.

La mostra rimarrà aperta fino all’8 settembre.

Possibilità di visite guidate con la curatrice, su richiesta, telefonando al numero 0434 520443.

Franca Benvenuti