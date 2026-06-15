Distretto Commercio Altolivenza, i prossimi incontri

PORDENONE – Sarà un momento di confronto e conoscenza per un dibattito con il Distretto Alto Livenza, un modo per condividere idee e scoprire come partecipare ad azioni future.

Il programma prevede il coinvolgimento delle attività del commercio, servizi, turismo del territorio provinciale: Brugnera, Budoia, Caneva, Polcenigo e Sacile.

La partecipazione è gratuita (info. confcommercio Pordenone 0434 549411, Riccardo Pederneschi, manager del Distretto). L’iniziativa è in collaborazione con Confcooperative, Confartigianato Imprese e Camera di Commercio Pordenone-Udine.

In allegato, il programma degli incontri Altolivenza.