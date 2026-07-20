Travolto dal braccio di una betoniera nel cantiere del nuovo carcere: operaio grave. La nota dell’Anmil

SAN VITO AL TAGLIAMENTO – Grave incidente sul lavoro nella mattinata di lunedì 20 luglio nel cantiere del nuovo carcere in costruzione. Un operaio è rimasto seriamente ferito dopo essere stato travolto dal braccio di una betoniera che, per cause ancora in corso di accertamento, si è staccato improvvisamente durante le operazioni di lavoro.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 7. L’impatto ha provocato all’uomo diverse fratture, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

La centrale operativa Sores ha inviato sul posto l’elisoccorso. Il personale sanitario ha stabilizzato e intubato l’operaio prima del trasferimento in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del distacco del braccio della betoniera e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

Sull’episodio è intervenuta anche l’ANMIL, l’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro.

«L’ennesima tragedia, l’ennesima vita gravemente compromessa mentre si svolgeva un dovere quotidiano: il lavoro. Quanto accaduto nel cantiere edile all’interno dell’istituto penitenziario ci lascia sgomenti, ma anche profondamente indignati. Non possiamo continuare a considerare gli infortuni sul lavoro come una fatale e inevitabile tragicità del destino», dichiara il presidente nazionale dell’ANMIL, Amedeo Bozzer.

«Lavorare all’interno di un carcere comporta già contesti operativi complessi e delicati che richiedono standard di sicurezza e controlli ancora più elevati – aggiunge Claudio Fornasieri, presidente di ANMIL Pordenone –. A questo si aggiunge un fattore critico e drammaticamente attuale come le temperature estreme di questi giorni, che non rappresentano un semplice disagio, ma un concreto fattore di rischio capace di provocare malori, cali di attenzione e incidenti gravissimi».

L’ANMIL chiede quindi misure immediate per rafforzare la prevenzione, a partire dalla rimodulazione degli orari di lavoro nei cantieri e nei settori più esposti, con la sospensione delle attività nelle ore più calde della giornata, oltre a maggiori controlli e ispezioni.

L’associazione ha infine espresso vicinanza all’operaio ferito e alla sua famiglia, ribadendo la necessità di interventi concreti da parte delle istituzioni affinché la sicurezza sul lavoro diventi una priorità effettiva.