Divieto di balneazione nel pontile di via Riviera del Pordenone

PORDENONE – A seguito della nota dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, che ha registrato un caso di Leptospirosi in una persona che si è immersa nel fiume Noncello in prossimità dell’Imbarcadero di via Riviera del Pordenone, il sindaco Alessandro Ciriani ordina il divieto di balneazione del Noncello nell’area prossima al pontile.

Alla luce dell’episodio infettivo, l’Azienda Sanitaria ha evidenziato che il terreno che costeggia quel tratto di fiume presenta erba ben tagliata senza ristagni né roditori, tuttavia consiglia in via precauzionale di disporre il divieto di balneazione nell’area dell’Imbarcadero. Per salvaguardare la pubblica incolumità, nell’area saranno sistemate delle trappole per i roditori.

A coloro che si troveranno a violare le disposizioni della presente Ordinanza, sarà applicata la sanzione

amministrativa quantificabile nell’importo compreso tra 25 € e 500 €.