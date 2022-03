Dopo 14 anni Giordano lascia l’Ascom, nominato Luca Penna

PORDENONE – Da lunedì 21 marzo, Massimo Giordano (nella foto), dopo 14 anni come direttore all’Ascom-Confcommercio Imprese per l’Italia di Pordenone, prenderà la direzione del servizio Commercio e Turismo della regione Friuli Venezia Giulia, all’interno dell’assessorato di Sergio Emidio Bini. Giordano lascia dopo aver completato un lungo percorso, che ha reso l’associazione capace di innovare e di gestire ogni attività e progetto con efficacia e lungimiranza, traendo il meglio da ogni cambiamento.

In questi anni, sotto la sua guida, l’associazione di categoria più rappresentativa del Friuli occidentale è diventata punto di riferimento a livello nazionale e regionale in ambito mercantile.

«Consapevoli che sia arrivato per Giordano il momento di voler intraprendere nuove esperienze professionali – spiega Fabio Pillon nuovo presidente di Ascom-Confcommercio Pordenone – ciononostante, seppur fieri dalla posizione che il nostro direttore andrà a ricoprire, siamo dispiaciuti nel perdere una figura per noi così importante, ma esprimiamo a lui il più sincero ringraziamento da parte mia e di quanti in questi anni hanno lavorato al suo fianco».

E prosegue: «Abbiamo individuato nel dottor Luca Penna la figura più idonea per proseguire nella crescita anche nell’attuale congiuntura economica, attraverso un processo di evoluzione e rafforzamento. Penna è un professionista di vasta esperienza e grande competenza tecnica e strategica, siamo certi saprà svolgere un ottimo lavoro, proseguendo nella strategia di espansione e consolidamento della nostra Associazione».

Massimo Giordano – da parte sua – ha dichiarato: «Per me è stato un orgoglio servire la Confcommercio di Pordenone, in particolare con Alberto Marchiori, con il quale l’associazione ha raggiunto ambiziosi traguardi, aumentando costantemente il numero degli associati, patrimonializzando la struttura e inserendo più servizi innovativi.

Ringrazio il presidente Pillon per la disponibilità nei miei riguardi e sono convinto che il progetto della sua presidenza porterà ad altre importanti vette. Ringrazio, altresì, l’assessore Bini per la fiducia e la stima dimostratami che spero di meritare lavorando a stretto contatto con lui e con il direttore centrale delle attività Produttive e Turismo, Magda Uliana» .