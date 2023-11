Due serate speciali in Galleria Harry Bertoia

PORDENONE – Speciali aperture per la Galleria Harry Bertoia, con percorsi di visita guidata alla sorprendete mostra “Mondi Possibili.

Due secoli d’arte dalle collezioni di Pordenone”, un incredibile patrimonio artistico uscito dai magazzini dei musei per restituire allo splendore opere di artisti come Paul Delvaux, Toshimitsu Imaï, Luigi Veronesi, o del territorio come Mirko Basaldella, Luigi Spacal, Bertoia, Luigi Vettori o Armando Pizzinato, che raccontano la storia del territorio del Friuli Venezia Giulia attraverso la rappresentazione dei paesaggi e delle sue genti.

«Una vera “operazione orgoglio” per Pordenone, città dalle piccole dimensioni ma dalla vivace intraprendenza – sottolinea il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Pordenone, Alberto Parigi-, con una selezione di opere di grande valore, un vero patrimonio culturale che viene mostrato attraverso percorsi inediti e opere riscoperte, frutto di accurate indagini e di studi specialistici, allo scopo di rivalorizzare, riscoprire e restituire alla città le sue opere, finora nascoste nelle buie cantine dei Musei».

Otto sezioni, per altrettanti mondi possibili, con percorsi alternativi all’interno dell’arte del secolo scorso, con una selezione di opere tra Otto e Novecento o espressioni artistiche degli anni compresi tra le due guerre, fino al secondo dopoguerra.

In mostra il percorso degli artisti di Pordenone e della regione tra le due Guerre Mondiali e dal complesso periodo del secondo dopoguerra agli anni a seguire, un “realismo lirico” rivolto alla città di Pordenone che trovò nel paesaggio circostante una fonte inesauribile d’ispirazione, libera da una troppo rigida interpretazione del nuovo credo realista.

Percorsi monografici sulla composizione pittorica si intrecciano alle potenzialità del lavoro su carta, fino ad approdare al tema storico con Le stanze del Cardinale, un’operazione artistica e sincretistica di creazione di un nuovo canone di lettura orientale dell’arte.

La nuova proposta dell’Amministrazione coinvolge la Galleria Bertoia e la mostra con aperture straordinarie di sera e pacchetti speciali che uniscono visite guidate e concerti, per vivere gli spazi culturali in modo piacevole e dinamico.

Venerdì 24 novembre e venerdì 1 dicembre alle ore 19:00 la Galleria aprirà le porte alle meraviglie dei Mondi Possibili con una visita guidata organizzata e condotta dalla cooperativa Mondo Delfino.

A seguire, dalle ore 20:00, si terranno due concerti di musica classica e sinfonica:

– venerdì 24 novembre, con la fisarmonicista pordenonese Ludovica Borsatti a cura di Associazione Musica Pura. Il programma musicale prevede brani di Conrado del Rosario (Elusive dialogues), Johann Sebastian Bach (Sarabanda dalla Suite inglese n°5, Allemanda dalla Suite inglese n°5), Ole Schmidt (Toccata n°2), Alessandro Solbiati (Trittico) e Ettore Pozzoli (Tema e variazioni).

– venerdì 1 dicembre, con i Tilment Quartet a cura di Associazione Filarmonica Città di Pordenone

«Due serate che sono un “aperitivo” del programma che ci aspetta nel prossimo Natale a Pordenone–conclude Parigi-. Attività dedicate a grandi e piccini coinvolgeranno le sedi museali, messe in rete anche attraverso il biglietto unico, con qualche piccola sorpresa come il gradito ritorno delle “Notti al museo” di Palazzo Ricchieri per i più piccoli».

Il costo del pacchetto visita guidata + concerto è di 5€, la prenotazione va fatta via mail all’indirizzo [email protected] oppure via telefono al 333-4308117 (lun-ven 9:00-12:00/14:00-17:00).