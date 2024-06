E’ morto Danilo Vendrame, ex presidente Fioristi Ascom e 50&Più

PORDENONE – All’età di 87 anni si è spento Danilo Vendrame, noto commerciante per aver gestito, con la moglie Luciana, per oltre dieci anni e fino al 2000 il chiosco fioreria di via Cappuccini a Pordenone, nell’area che fronteggia il cimitero urbano. In quei anni ha assunto la presidenza provinciale della categoria Fioristi nel sistema Ascom-Confcommercio, impegnandosi per la crescita professionale di nuovi operatori attraverso la realizzazione di corsi di formazione e sistemi innovativi di vendita.

Dal 2009 al 2014 Vendrame è stato anche chiamato alla guida dell’associazione locale 50&Più Enasco, il sistema all’interno di Confcommercio interamente dedicato al mondo della terza età. Un impegno che porterà avanti con dedizione non solo nell’interesse delle persone più bisognose, ma anche per promuovere il sodalizio a livello culturale e nei rapporti con enti e istituzioni provinciali.

Le esequie saranno celebrate mercoledì 5 giugno, alle ore15 nella chiesa di San Francesco a Pordenone; il rosario martedì 4, alle 18.45, nella stessa parrocchia. Alla famiglia sono giunte le condoglianze dell’Ascom-Confcommercio e dal presidente di 50&Più Ezio Bordelot, unitamente ai componenti il direttivo.