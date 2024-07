E’ morto Erminio Bolzonello, padre dell’ex sindaco Sergio e di Carlo. Il cordoglio della politica

PORDENONE – E’ morto Erminio Bolzonello, padre di Sergio ex sindaco di Pordenone ed ex vicepresiddente della Regione e di Carlo, consigliere regionale, figura storica del commercio pordenonese e persona stimata nell’intero Friuli Occidentale.

“La mia personale vicinanza e il cordoglio del Partito democratico provinciale pordenonese a Sergio Bolzonello per la perdita del padre Erminio. L’amico Sergio, il fratello Carlo e tutti i suoi congiunti conserveranno il ricordo di un cittadino probo, esempio di lavoro tenace e silenzioso, uomo dedito alla famiglia che negli anni ha visto crescere in discendenza e in prestigio”. Così il segretario del Pd provinciale di Pordenone Fausto Tomasello, indirizzando a Sergio Bolzonello le condoglianze per la scomparsa del padre Erminio. Anche la segretaria regionale del Pd Fvg Caterina Conti ha reso noto che “la comunità democratica, con sincero affetto, si stringe a Sergio e alla famiglia per la grave perdita che li ha colpiti”.

Il M5S di Pordenone e provincia è vicino all’ex vicepresidente della Regione Sergio Bolzonello e al presidente della III Commissione e consigliere regionale Carlo Bolzonello e alla loro famiglia tutta per la scomparsa del padre Erminio. Così Mauro Capozzella coordinatore provinciale del M5S pordenonese.

“A nome mio e di tutti i componenti dell’Assemblea legislativa, esprimo al collega Carlo Bolzonello e al fratello Sergio, la nostra vicinanza e il nostro più sentito cordoglio. La perdita di una persona così cara e importante lascia un vuoto incolmabile e comprendiamo quanto sia difficile affrontare questo momento”.

Lo scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, rivolgendo le condoglianze all’ex vicepresidente Sergio Bolzonello e al presidente della III Commissione consiliare, Carlo Bolzonello, per la perdita di loro padre, Erminio”.

“A nome di Fratelli d’Italia Pordenone porgiamo le più sentite condoglianze a Sergio, Carlo e tutta la famiglia Bolzonello per la perdita del caro papà Erminio. Una figura storica del commercio pordenonese e persona molto stimata in città”. On. Emanuele Loperfido Presidente Fratelli d’Italia Pordenone