È tempo di Pordenonelegge. Partono allestimenti in città e in 13 comuni

PORDENONE – Il conto alla rovescia si accende, e la macchina organizzativa di pordenonelegge si attiva gioiosamente in città, e in tutto il Friuli Occidentale. Da oggi, infatti – lunedì 31 agosto – la “metamorfosi” del territorio diventa evidente per tutti, con l’avvio simultaneo dei cantieri logistici che vestiranno a festa i 13 Comuni della provincia coinvolti nello storico cartellone dei “Fuoricittà”, e a stretto giro, da domani primo settembre, le grandi manovre si sposteranno poco alla volta nel cuore di Pordenone, per ridisegnare i profili di ben 38 ”location” del centro storico.

Bandierine, poster, stendardi e maestose tensostrutture con i caratteristici colori giallo e nero inizieranno a popolare piazze e parchi, dando forma visibile e tangibile alla vigilia della 27^ edizione della Festa del libro e della libertà, in programma dal 16 al 20 settembre 2026. È l’innesco visivo di un colpo d’occhio straordinario, perché “l’effetto pordenonelegge” cambia la vita della comunità in modo evidente per cinque giornate intense, mentre l’impatto economico, sociale e culturale si riverberà con forza sul territorio per tutto il resto dell’anno.

«Pordenonelegge – spiega infatti Michelangelo Agrusti, presidente di Fondazione Pordenonelegge.it – è un motore di sviluppo formidabile, capace di movimentare ben oltre 150mila persone in appena cinque giorni, un flusso umano e culturale di cui si parlerà ampiamente sui media. Con una ricaduta sul territorio che viaggia in rapporto di 10,24/1 per ciascun euro investito sul festival da parte dell’ente pubblico (fonte: PromoturismoFVG – Università Bocconi MI). L’edizione 2026 è destinata a superare ogni aspettativa, con il grande evento che vedrà protagonista, domenica 20 settembre, il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, a coronamento del 27° cartellone e a preludio di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027».

Pordenonelegge 2026, gli allestimenti.

Pordenonelegge darà vita quest’anno a un immenso palcoscenico diffuso in 52 sedi complessive, pronte a ospitare 688 voci del panorama letterario e culturale italiano e internazionale, nell’ambito di un cartellone che conta ben 445eventi.

Il primo, spettacolare segnale dell’arrivo di pordenonelegge 2026 arriva dalle municipalità della provincia. Nelle piazze e nei centri storici di Azzano Decimo, Brugnera, Casarsa della Delizia, , Cordenons, Maniago, Morsano al Tagliamento, Porcia, Prata di Pordenone, Sacile, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena e Spilimbergo, un’architettura grafica declinata nei tradizionali colori del festival, il giallo e il nero, si sta predisponendo per accogliere autori, autrici e lettori nelle serate indimenticabili di fine estate.

Il benvenuto arriverà con le lettere dell’alfabeto chiamate a comporre, come in un gioco letterario, il nome di ogni cittadina.

Nel frattempo, a Pordenone, la logistica del festival muoverà i suoi ingranaggi sin dall’inizio del mese. Giovedì 3 settembre i “polmoni verdi” della città – il Parco Galvani e le Scuole Gabelli di viale Trieste – saranno teatro dell’innalzamento delle tensostrutture destinate a diventare culle di nuove narrazioni. Con l’avvicinarsi dello start, la metamorfosi toccherà i luoghi simbolo del centro storico.

Da giovedì 10 e venerdì 11 settembre, imponenti tensostrutture ridisegneranno i profili di Largo San Giorgio, dell’Arena Europa e di Piazza della Motta. Proprio in Piazza XX Settembre, il cuore pulsante del festival, verrà montata la gigantesca copertura principale, una maestosa struttura pensata per abbracciare idealmente la folla dei lettori, affiancata da una seconda area coperta e dalla speciale “Tenso Rai” che troverà spazio laddove la città è abituata a vedere la pista di ghiaccio invernale, trasformando l’area in uno studio radiotelevisivo a cielo aperto.

Poco distante, nella suggestiva cornice di Piazzetta del Portello, prenderà vita la nuova Dissensio Arena, uno dei fulcri concettuali della 27^ edizione: un cantiere che simboleggerà, anche visivamente, l’architettura del pensiero e del dibattito civile che il festival intende alimentare. Il momento di grande emozione collettiva arriverà mercoledì 16 settembre, alle 18.30, in occasione della grande inaugurazione ufficiale, in Piazza XX Settembre, a cui seguirà alle 20 a Teatro l’incontro con Salman Rushdie. A garantire l’accoglienza di questa immensa cittadella della cultura, in Piazza Cavour proprio di fronte al “quartier generale” di Palazzo Badini, l’infopoint e lo spazio merchandising prenderanno forma lunedì 14 settembre, grazie all’apporto del Gruppo Alpini Pordenone, che monterà le tradizionali casette in legno di Sviluppo e Territorio, affiancate dallo stand “Accendi luce e gas”,nuovo main partner della manifestazione.

È proprio in questi spazi che i visitatori potranno scoprire l’esclusiva linea di gadget pensata per celebrare la 27^ edizione: oggetti da collezione come le classiche spille celebrative in doppia misura, i magneti, le t-shirt ufficiali per tutte le età, i notebook neri marchiati 2026, le tazze da collezione e l’innovativa matita “Sprout” piantabile in legno che simboleggia le idee che continuano a crescere. Persino gli ombrelli – tascabili o classici con il manico curvo – si tingeranno del giallo istituzionale del festival, affiancati da ventagli neri, sacche in rPET riciclato, occhiali da sole eleganti, grembiuli da gala gialli e nero.

La macchina organizzativa di Fondazione Pordenonelegge.it

Dietro la facciata di questa monumentale metamorfosi urbana pulsa un cuore organizzativo dai grandi numeri. In queste ore frenetiche, gli uffici di Fondazione Pordenonelegge.it stanno gestendo con precisione l’operatività di ben 790 ospiti fra i protagonisti del festival, i giornalisti e team comunicazione, gli interpreti e gli ospiti praghesi in arrivo, per i quali la macchina dell’ospitalità ha già formalizzato oltre 700 pernottamenti nelle strutture ricettive di Pordenone, coordinando al contempo una rete di collegamenti che vedrà l’arrivo dei grandi nomi della letteratura italiana e mondiale attraverso circa 500 viaggi in treno e oltre un centinaio di voli aerei. A raccontare questo immenso sforzo culturale saranno oltre 200 giornalisti accreditati, per i quali è in fase di predisposizione un fitto calendario di decine di incontri e punti stampa. E ci sarà il supporto operativo di una quindicina di hostess e steward.

Ma l’interfaccia più amata del festival sarà, come sempre, il “popolo” degli Angeli, i giovani volontari con la maglietta gialla e le grandi ali: ben 263 quest’anno, con 182 ragazze e 81 ragazzi. «Una squadra straordinaria, da sempre orgoglio del festival – spiega la Direttrice di Fondazione Pordenonelegge.it Michela Zin – che incarna il presente e il futuro delle nuove generazioni: ne fanno parte gli studenti delle Scuole superiori del territorio, affiancati da una rappresentanza del mondo universitario che spazia dalle facoltà umanistiche a quelle scientifiche, dall’architettura alla medicina, dalle discipline economiche al marketing, dalla moda all’ingegneria.

Accanto a loro, prestano servizio volontario anche giovani professionisti che si stanno affacciando al mondo del lavoro, e tengo a sottolineare che molte storie personali degli Angeli incarnano quest’anno i valori di inclusione e internazionalità, che definiscono il festival: fra le divise gialle spiccano infatti quattro ragazzi ospiti della comunità per minori stranieri non accompagnati della Fondazione Opera Sacra Famiglia, che metteranno a disposizione la loro energia nel comparto logistico. Non manca il respiro globale, come la storia della giovane studentessa universitaria residente a Londra, che porterà le sue competenze internazionali, come Angelo di pordenonelegge, al servizio del territorio.

La segreteria centrale di Fondazione Pordenonelegge.it – sottolinea ancora Michela Zin – è stata rafforzata con nuovi innesti e si sta occupando anche della promozione sul territorio: sono ben 15.000 i programmi cartacei stampati e pronti alla distribuzione, accompagnati da 900 poster e 3.000 locandine che vestiranno le vetrine dei negozi e dei ristoranti aderenti. E l’entusiasmo della città si riflette nella grande comunità degli Amici di pordenonelegge, forte quest’anno di 1.152 supporters che ci hanno sostenuto “a occhi chiusi” a Natale 2025 e che da oggi – 31 agosto – perfezioneranno le loro prenotazioni agli eventi».

L’imponente piano di allestimento visivo, concepito per guidare il pubblico e “tatuare” festosamente la città, prevede lungo le principali strade di scorrimento e di passeggio cittadino il dispiegamento di ben 250 drappi bifacciali, che accompagneranno il cammino dei visitatori. L’identità dei luoghi del festival sarà evidente grazie ai grandi marcatori in tessuto, con scritta nera su fondo giallo, posizionati nelle principali sedi di incontro.

Il centro storico ospiterà alcune delle installazioni più spettacolari: sulla balaustra antistante il Duomo di San Marco si staglierà lo striscione colossale di sedici metri di lunghezza per ottanta centimetri d’altezza, mentre in Corso Vittorio Emanuele II, all’altezza di Palazzo Montereale Mantica sarà posizionato il grande striscione di sei metri, sospeso sui cavi aerei per dare visibilità al Palazzo dei Libri che ospiterà le case editrici del Triveneto. La metamorfosi visiva si sposterà poi progressivamente nei nodi strategici della viabilità urbana con l’innalzamento di grandi manifesti e visual, posizionati nelle storiche postazioni cittadine.

La contaminazione letteraria investirà anche il tessuto commerciale cittadino: oltre alle vetrine dei negozi del centro storico, che da sempre si vestono di idee e suggestioni legate a pordenonelegge, il Centro Meduna accoglierà una speciale installazione visiva, incrociando in un coloratissimo gemellaggio i lettering “pordenonelegge” e “Centro Meduna” per accogliere i cittadini durante lo shopping. Tutti gli allestimenti saranno smontati secondo un accurato cronoprogramma fra il 21 e il 23 settembre, restituendo alla città i suoi spazi ordinari, ma conservando la traccia indelebile di un’edizione storica. E come già annunciato le lettere di pordenonelegge accoglieranno i visitatori lungo la Rivierasca a fianco del fiume Noncello.

Arriva l’Angelo digitale di pordenonelegge

Nel segno dell’innovazione e della familiarità con AI avviata dallo scorso anno attraverso tanti eventi dedicati, arriva anche la grande novità digitale di pordenonelegge 2026: il debutto sul sito pordenonelegge.it di un “Angelo digitale” del festival, un chatbot basato su Intelligenza Artificiale di ultima generazione. Un assistente digitale. sviluppato in collaborazione con i partner tecnologici Alea.pro ed Execus S.p.A., chiamato a dialogare con gli utenti. Attraverso domande formulate in linguaggio naturale, il pubblico potrà orientarsi istantaneamente tra programmi, autori, orari e luoghi, attingendo esclusivamente ai contenuti verificati del sito e usufruendo di un’esperienza d’interazione all’avanguardia nel panorama culturale europeo.