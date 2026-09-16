Gli appuntamenti del Palazzo del Fumetto a Pordenonelegge

PORDENONE – Si rinnova anche per l’edizione 2026 la collaborazione tra Palazzo del Fumetto e Pordenonelegge, nata dalla volontà di promuovere in modo sinergico iniziative dedicate all’editoria e al fumetto. Un percorso condiviso che negli anni ha dato vita a presentazioni di libri, eventi, corsi e incontri dedicati al mondo del fumetto e ai suoi molteplici linguaggi.

La presenza del PalaFumetto nel Parco Galvani, insieme agli appuntamenti ospitati nell’Auditorium del Palazzo del Fumetto, rappresenta la concreta espressione di una collaborazione ormai consolidata, che anche nel 2026 arricchisce il programma del Festival con proposte dedicate al mondo del fumetto e ai suoi protagonisti, ma non soltanto.

Gli appuntamenti che vedono il Palazzo del Fumetto in regia prendono il via giovedì 17 settembre alle 17.30, in Auditorium dove Daniele Barbieri sarà protagonista di Capire i linguaggi del Fumetto, presentato da Silvia Moras, direttrice del Museo del Palazzo del Fumetto. Un incontro dedicato alla Nona Arte e al suo dialogo con illustrazione, pittura, fotografia, grafica, poesia, letteratura e cinema. L’appuntamento sarà anche un’anteprima della mostra Per filo, per segno. Dall’ingegno di Luciano Savio ai manifesti del ’900, in programma al Palazzo del Fumetto da ottobre e realizzata in collaborazione con il Comune di Pordenone e Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027.

Sempre giovedì 17 settembre, alle ore 21.00 al Capitol, il reading Giangiacomo Feltrinelli. Rivoluzione permanente, con Davide Toffolo e Giulio D’Antona, ripercorrerà la vita dell’editore attraverso la graphic novel a lui dedicata, nel centenario della nascita.

Venerdì 18 settembre alle 11.00, nella Sala incontri della ProPordenone, Chiara Carminati e Pia Valentinis incontreranno le classi quarte e quinte della scuola primaria con Cose che fanno poesia, un viaggio tra gli oggetti quotidiani e le storie che possono raccontare.

La giornata di venerdì 18 settembre si completa alle 21.00 con l’incontro di Maicol&Mirco che sarà protagonista PalaFumetto con L’Isolo alla fine del mondo, in dialogo con Marco Tonus. L’incontro sarà l’occasione per presentare il nuovo lavoro dell’autore e il progetto editoriale *La fine del Mondo*, il mensile a fumetti in vendita con *il manifesto*, accompagnato da una riflessione sul ruolo del fumetto nelle edicole e nella cultura popolare.

Le mostre in corso

Per chi volesse visitare il Palazzo del Fumetto durante i giorni di Festival, può visitare le seguenti mostre:

• Toppi. Le profondità verticali: fino al 4 ottobre è visitabile la mostra dedicata a Sergio Toppi, tra i più originali e influenti artisti italiani del fumetto e dell’illustrazione. L’esposizione presenta oltre cento tavole originali in un percorso cronologico e tematico che racconta il suo inconfondibile segno, l’uso del colore e uno stile capace di ispirare generazioni di artisti in Italia e all’estero.

• Eronda – Il rigore dell’ironia: artista, graphic designer e autore di fumetti, Mario De Donà, in arte Eronda (1924-2009), ha attraversato con curiosità e ironia i diversi linguaggi della comunicazione visiva. La mostra ne racconta la straordinaria versatilità attraverso oltre 50 opere originali, tra pittura, humor graphic, illustrazione, design e fumetto. Da ammirare, tra l’altro, le inedite strisce di PotPot, l’automino.

• Esposizione permanente: un viaggio nella storia del fumetto attraverso i formati che lo hanno reso celebre in tutto il mondo. Nelle 20 sezioni si possono così scoprire opere originali conservate in speciali teche, contenuti multimediali e interattivi, oggettistica ricercata e tante curiosità che rendono l’esperienza sempre nuova e straordinaria.

Aperture speciali per Pordenonelegge

Per tutta la durata del Festival il Palazzo del Fumetto seguirà orari di apertura straordinaria dalle 9.00 alle 19.00, orario continuato, da mercoledì 16 a domenica 20 settembre.

Palazzo del Fumetto per le scuole

Per permettere alle scolaresche di visitare le mostre temporanee e l’esposizione permanente, il Palazzo del Fumetto ha organizzato ingressi gratuiti da mercoledì 16 a sabato 19 settembre dalle 9.00 alle 15.00 con slot di un’ora e mezza ciascuno. Gli accessi saranno consentiti a tre classi contemporaneamente. Per prenotare la visita, consultare il sito www.palazzodelfumetto.it