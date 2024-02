Electrolux: Tomasello (Pd), “Governo si faccia valere”

PORDENONE – “Cresce ancora la preoccupazione per la situazione del comparto del Bianco e per l’Electrolux di Porcia, rilanciamo l’appello al Governo per un intervento immediato a sostegno della filiera produttiva e a salvaguardia del sito produttivo. Bisogna che il Governo si faccia valere almeno come in Francia e in Germania, che convochi l’azienda a Roma e faccia quel che serve per arrivare al 22 febbraio con proposte concrete e puntuali, entrando nel merito del piano industriale e della gestione degli ammortizzatori”.

Così il segretario della federazione PD di Pordenone Fausto Tomasello, alla luce dell’incontro odierno tra le rappresentanze sindacali ed Electrolux.

“Non possiamo permetterci di subire il colpo di una simile perdita di posti di lavoro – aggiunge Tomasello – e di vedere scomparire un prodotto di eccellenza che qualifica l’industria regionale. La competitività dei produttori stranieri, favorita da costi di produzione inferiori, sta creando una situazione di squilibrio insostenibile che Electrolux patisce in modo particolare. E su questo si deve intervenire”.