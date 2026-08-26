Electrolux: Tomasello (Pd), ok piano Ue ma subito garanzie a lavoratori

PORDENONE – “Il ministro Urso porti avanti tutte le azioni utili a varare un Piano industriale europeo sull’elettrodomestico, ma qui e ora deve presidiare con fermezza la vertenza Electrolux perché i lavoratori dello stabilimento di Porcia non possono attendere i tempi di Bruxelles senza avere immediate garanzie sul proprio futuro”. Il segretario del Pd provinciale di Pordenone Fausto Tomasello sollecita il ministro delle Imprese Adolfo Urso, che oggi ha ribadito la volontà di chiedere alla Commissione Europea misure di salvaguardia adeguate per contrastare la concorrenza asiatica.

“Ai tavoli di settembre il Governo chieda un piano serio all’azienda ma – aggiunge il segretario dem – applichi subito le tre soluzioni proposte dal Pd per salvare il settore. Dobbiamo abbassare i costi dell’energia calmierando le bollette con il tetto al prezzo del gas; dobbiamo proteggere le nostre aziende dalla concorrenza sleale asiatica estendendo le tutele sull’acciaio e applicando la preferenza per il Made in EU; dobbiamo infine investire risorse europee per innovare i nostri impianti”.

Tomasello conferma “l’impegno del Pd di Pordenone e degli altri livelli al fianco dei lavoratori di Porcia e dei sindacati” e rinnova al Ministro l’esigenza del territorio che “ha bisogno di impegni vincolanti subito, non di attese prolungate”.