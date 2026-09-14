Geltrude Puntel ved. Dal Molin (Tina)

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 100

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Ne danno il triste annuncio i figli Guido e Dario,

le nuore Lieta e Lucia, i nipoti, i pronipoti, il cognato

ed i parenti tutti.

Sesto al Reghena, 11 settembre 2026

__________

I funerali avranno luogo lunedì 14 c.m. alle ore 15.00

nell’Abbazia di Sesto al Reghena, ove la cara salma

giungerà dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.

Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.

Domenica 13 c.m. alle ore 18.00 in Abbazia

sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Tina.

__________

Riconoscenti, si ringraziano

quanti vorranno onorarne la memoria.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

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