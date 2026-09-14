Geltrude Puntel ved. Dal Molin (Tina)

di anni 100
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Ne danno il triste annuncio i figli Guido e Dario,
le nuore Lieta e Lucia, i nipoti, i pronipoti, il cognato
ed i parenti tutti.
Sesto al Reghena, 11 settembre 2026
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I funerali avranno luogo lunedì 14 c.m. alle ore 15.00
nell’Abbazia di Sesto al Reghena, ove la cara salma
giungerà dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Domenica 13 c.m. alle ore 18.00 in Abbazia
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Tina.
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Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it