Elezioni 3-4 ottobre: 4 candidati a Pordenone

PORDENONE – Ecco i candidati in corsa al Comune di Pordenone:

Alessandro Ciriani, 51anni, sindaco uscente, è stato presidente della Provincia di Pordenone.

E’ sostenuto da Fratelli d’Italia -partito per il quale il fratello Luca è capogruppo al Senato -, Lega, Forza Italia-Udc-Pordenone Civica,Pordenone Cambia e Progetto Fvg.

Gianni Zanolin, 66anni, già assessore comunale con il centrosinistra. E’conosciuto dal grande pubblico per essere l’ideatore della saga letteraria del Commissario Tonelli,ambientata proprio in città. E’sostenuto da Partito Democratico, MoVimento 5 stelle, La Civica e Il Bene Comune.

Vitto Claut, 72 anni, avvocato in pensione e presidente regionale del Codacons. Sostenuto dalla Coalizione etica, è no vax e no Green pass. Già noto alle cronache a più riprese e per i motivi più svariati come la decisione di farsi ibernare e crioconservare.

Anna Ciriani, 53 anni, è insegnante di lettere. Sostenuta dalla lista “Amiamo Pordenone” è stata dapprima esclusa dalla corsa e quindi riammessa dopo l’intervento del Tar Fvg. E’ nota per le sue battaglie per la libertà di espressione e la tutela della privacy.

Fonte: Ansa.