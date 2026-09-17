Pordenonelegge, il 17 la grande autrice statunitense Susan Choi

PORDENONE – Entra nel vivo la programmazione della 27^ edizione di pordenonelegge, Festa del libro e della libertà: densa di grandi eventi, incontri internazionali e vaste riflessioni sull’attualità la seconda giornata, giovedì 17 settembre. A cominciare da una grande protagonista la nota scrittrice statunitense Susan Choi, vincitrice del prestigioso National Book Award. L’autrice presenterà per la prima volta in Italia il suo ultimo romanzo, Flashlight. Una torcia nella notte, un ritratto familiare sensibile e rigoroso, scandito con narrazione magnetica ed emozionante (Teatro Verdi, Ridotto – ore 21.00).

La sezione delle anteprime editoriali degli ospiti internazionali si aprirà sin dal mattino con lo scrittore francese Thomas Schlesser, per il primo dei 3 incontri al festival, occasione per raccontare anche l’ultimo romanzo Il gatto del giardiniere. Con Gian Mario Villalta converserà domani su La poesia può ancora parlare al presente? (Convento di San Francesco – ore 10.30). In anteprima anche la giornalista francese Nora Bussigny racconterà domani il suo libro-inchiesta I nuovi antisemiti. inchiesta di un’infiltrata nelle fila dell’ultrasinistra, una pubblicazione che in Francia ha fatto parlare di sé.

A pordenonelegge converserà con l’ex Primo Ministro francese Manuel Valls in un dibattito coordinato dal giornalista Francesco Verderami, incentrato sul delicato e urgente tema dei nuovi antisemitismi e delle tensioni geopolitiche europee (Arena Europa – ore 19.00). Lo scrittore romano Eraldo Affinati presenterà domani il nuovo libro Nella palude del padre, un viaggio letterario intenso, intriso di memoria storica e riflessioni sul legame generazionale e filiale (Auditorium della Regione – ore 17.30).

Anche lo scrittore israeliano Assaf Gavron arriverà con il nuovo romanzo, Seguendo le tracce, un excursus generazionale legato al suo Paese per esplorarne le complesse dinamiche umane e sociali (Dissensio Arena – ore 17.00). Le voci di riscatto e coraggio femminile troveranno spazio grazie alla giovane autrice siriana Amani El Nasif, che presenta Sei più forte di quanto credi, un potente messaggio di autodeterminazione contro le oppressioni sociali (Dissensio Arena – ore 09.00).

La saggistica e la divulgazione affronteranno i grandi mutamenti globali con molte anteprime: a partire dallo studioso Cesare Alemanni, con la panoramica Dalle pietre allo spazio, che analizza l’evoluzione dell’umanità attraverso la lente cruciale dello sviluppo logistico (Spazio Gabelli, Scuole Gabelli – ore 11.30).

L’attivista e intellettuale Zainab Entezar porterà a Pordenone la drammatica testimonianza collettiva racchiusa in Fuorché il silenzio, dando voce, insieme a Daniela Meneghini, a trentasei donne afghane che lottano per la libertà (Dissensio Arena – ore 10.30). Le frontiere tecnologiche saranno esplorate dal giornalista Luca De Biase con il saggio Fondazione. I principi della civiltà artificiale, un dibattito chiave sui risvolti etici e culturali dell’intelligenza artificiale (Spazio Gabelli, Scuole Gabelli – ore 19.00). Di immaginario culturale si parlerà con Antonella Cilento che, con il suo libro La fabbricante di isole, guiderà il pubblico in un affascinante viaggio dentro i miti e le leggende del Meridione (Auditorium Palazzo del Fumetto, Parco Galvani – ore 19.00).

La presidente di Slow Food Italia, Barbara Nappini, affronterà le sfide della sostenibilità alimentare in Noi, il cibo. Identità, futuro, un confronto aperto sul cambiamento dei nostri consumi (Auditorium Istituto Vendramini – ore 18.30). Per i lettori più giovani, Luigi Garlando terrà due attesi incontri: il primo per festeggiare i vent’anni delle mitiche Cipolline (Spazio Gabelli – ore 09.00) e il secondo dedicato alla figura di Sandro Pertini con il libro Sandro libera tutti! (Auditorium Istituto Vendramini – ore 10.30). Infine, la scrittrice Roberta Di Lorenzo presenterà al festival il romanzo d’esordio Dimmi che rimani, un’opera carica di sfumature emotive che unisce la sensibilità musicale alla forza della parola scritta (Spazio Banca 360 FVG, Piazza della Motta – ore 17.30).

Il panorama delle novità editoriali offrirà importanti approfondimenti politici e culturali, a partire dal costituzionalista Michele Ainis, e dalla sia ultima riflessione Il fascismo bianco (Arena Europa – ore 17.30). Il vicedirettore de Il Post Francesco Costa analizzerà lo scenario contemporaneo presentando il nuovo saggio Come se ne esce, per decifrare la complessità del presente geopolitico (Spazio IZC Costruzioni Largo San Giorgio – ore 21.00). Di crescita e valori formativi si parlerà con l’ex stella del calcio Demetrio Albertini, che porterà la sua esperienza nel nuovo libro Le lezioni del campo, svelando i risvolti umani del grande agonismo in dialogo con il giornalista Antonio Bacci (PalaFumetto, Parco Galvani – ore 19.00). Il critico cinematografico Giuseppe Ghigi presenterà invece Alle radici del mito. Venezia e il cinema, offrendo un affascinante focus sullo storico e indissolubile legame tra la città lagunare e la settima arte (Auditorium Largo San Giorgio – ore 10.30).

La giornata vedrà alternarsi molti altri grandi protagonisti sia in città sia nei palcoscenici del territorio: Viola Ardone si sposterà nel Fuoricittà per presentare l’appassionante romanzo Tanta ancora vita, una grande narrazione sulla memoria e sulle seconde possibilità dell’esistenza (Morsano al Tagliamento, Palestra Comunale – ore 20.30).

A Pordenone, il celebre fumettista Davide Toffolo sarà protagonista di un reading d’eccezione dedicato a Giangiacomo Feltrinelli. Rivoluzione permanente, unendo parole e illustrazioni dal vivo in una performance condivisa con Giulio D’Antona (Capitol – ore 21.00). La corrispondente da Berlino Tonia Mastrobuoni presenterà l’accurata inchiesta giornalistica dal titolo La peste. Indagine sulla destra in Germania, analizzando i profondi mutamenti politici tedeschi (Dissensio Arena – ore 19.00). Il leader politico Carlo Calenda salirà sul palco del festival per affrontare le grandi sfide democratiche continentali nell’incontro Difendere la libertà. L’ora dell’Europa, presentato dal Presidente di Fondazione Pordenonelegge.it Michelangelo Agrusti (Arena Europa – ore 21.00).

Lo psicoterapeuta Alberto Pellai dialogherà con Barbara Tamborini ed Enrico Galiano nell’incontro Il ritorno dello tsunami, una preziosa guida per decifrare le fragilità, le risorse e le tappe di crescita degli adolescenti (Spazio Gabelli, Scuole Gabelli – ore 21.00).

L’emozione della memoria storica e biografica continuerà con lo storico manager musicale Marcello Balestra, che porterà in scena il racconto Lucio c’è. La vita e la musica di Lucio Dalla, ricco di aneddoti inediti (Spazio Banca 360 FVG, Piazza della Motta – ore 21.00).

Il portavoce di UNICEF Italia, Andrea Iacomini, proporrà una toccante testimonianza diretta dal fronte con il suo intervento intitolato La forza sia con te. Cronaca di una missione in Ucraina conversando con il giornalista Giovanni Marzini (Confindustria Alto Adriatico – ore 21.00). Il saggista Carlo Panella presenterà il volume geopolitico Israele, lo Stato necessario. Il mondo non ne può fare a meno, paesi arabi inclusi, analizzando i complessi equilibri mediorientali in dialogo con il giornalista Francesco De Filippo (Dissensio Arena – ore 20.30). Lo scienziato e farmacologo Silvio Garattini spiegherà l’importanza della prevenzione e degli stili di vita sani nell’incontro Non è mai troppo tardi.

La salute è una scelta quotidiana (Brugnera, Parco di Villa Varda, Canevon – ore 20.30). Il divulgatore Massimo Polidoro svelerà ai ragazzi delle scuole i trucchi e le abilità del più grande illusionista della storia nell’appuntamento Tutti i segreti di Houdini, presentato da Andrea Maggi (Capitol – ore 10.30). Lo scrittore Pierdomenico Baccalario terrà un serrato reading letterario dal titolo 72 minuti alla fine del mondo, concepito come una sfida narrativa per gli studenti delle scuole secondarie (Capitol – ore 09.00). Infine, Davide Morosinotto raddoppierà la sua presenza: aprirà la mattina per le scuole parlando del volume Il mistero di Kaspar Hauser (Spazio IZC Costruzioni – ore 09.00) e successivamente inaugurerà i nuovi locali della storica Libreria Al Segno insieme a Mauro Danelli, Fabrizio Lombardo e Michelangelo Agrusti (Libreria Al Segno – ore 11.00).

Il festival si conferma un grande evento mediatico grazie alla prestigiosa e continuativa collaborazione con la Rai. Domani lo spazio RAI di Piazza XX Settembre racconteranno l’atmosfera e i temi della manifestazione con il noto programma di approfondimento giornalistico serale della prima rete radiofonica, ZAPPING (Rai Radio1), ai microfoni Giancarlo Loquenzi (Spazio RAI, Piazza XX Settembre – ore 19.30), mentre la sede RAI FVG curerà la striscia quotidiana informativa in diretta Speciale Pordenonelegge, condotta da Giacomo Plozner e Vida Valencic con il coordinamento di Maria Pedone (Spazio RAI, Piazza XX Settembre – ore 14.00).