15.2 C
Pordenone
lunedì , 11 Maggio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Emozionante inaugurazione mostra di Stefano Tubaro “Circuiti di luce”

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Forti e sincere emozioni, ieri sera alla Galleria Santin, per l’inaugurazione della mostra “CIRCUITI DI LUCE” di Stefano Tubaro che ha visto la presenza di un numerosissimo pubblico tra cui diversi artisti e critici d’arte.
Franca Benvenuti, curatrice della Galleria Santin e della mostra, ha aperto la serata con una citazione dell’artista Cesco Magnolato “chi ci ha lasciato è sempre virtualmente presente ad ogni nostro appuntamento per festeggiare insieme l’amore per l’arte e la cultura” con un riferimento esplicito ad Alessandra Santin.

La sua assenza ieri sera si percepiva in modo tangibile non solo perché a gennaio aveva inaugurato insieme a Franca Benvenuti la mostra “MATERIE VIVE” di Alberto Pasqual, ma perché Alessandra è stata la mente, l’anima e la forza propulsiva della Fondazione Santin.
Tutti però l’hanno sentita presente in sala per la scelta di leggere alcuni passi dei suoi testi critici su Stefano Tubaro che suggerivano fondamentali chiavi di lettura delle opere esposte.

Da quando Alessandra se n’è andata così improvvisamente non c’è stata persona che non abbia parlato della sua dote innata nell’avvicinare anche i “non addetti ai lavori” al mondo dell’arte e ai suoi vari linguaggi.

Le coinvolgenti letture dei testi, interpretati con passione da Enzo Cadamuro e Bianca Manzari, hanno permesso di cogliere il valore artistico e la personalità di Stefano Tubaro che si è commosso per le forti emozioni provate e la sentita partecipazione del pubblico a conferma, ancora una volta, del valore intellettuale, dell’umanità di Alessandra e del suo inesauribile impegno a sostegno della cultura.

La serata si è chiusa con il percorso sensoriale tra la Ribolla Gialla delle Cantine Bagnarol e le fotografie di Stefano Tubaro a cura di Maria Teresa Gasparet e un momento conviviale.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.