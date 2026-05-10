Emozionante inaugurazione mostra di Stefano Tubaro “Circuiti di luce”

PORDENONE – Forti e sincere emozioni, ieri sera alla Galleria Santin, per l’inaugurazione della mostra “CIRCUITI DI LUCE” di Stefano Tubaro che ha visto la presenza di un numerosissimo pubblico tra cui diversi artisti e critici d’arte.

Franca Benvenuti, curatrice della Galleria Santin e della mostra, ha aperto la serata con una citazione dell’artista Cesco Magnolato “chi ci ha lasciato è sempre virtualmente presente ad ogni nostro appuntamento per festeggiare insieme l’amore per l’arte e la cultura” con un riferimento esplicito ad Alessandra Santin.

La sua assenza ieri sera si percepiva in modo tangibile non solo perché a gennaio aveva inaugurato insieme a Franca Benvenuti la mostra “MATERIE VIVE” di Alberto Pasqual, ma perché Alessandra è stata la mente, l’anima e la forza propulsiva della Fondazione Santin.

Tutti però l’hanno sentita presente in sala per la scelta di leggere alcuni passi dei suoi testi critici su Stefano Tubaro che suggerivano fondamentali chiavi di lettura delle opere esposte.

Da quando Alessandra se n’è andata così improvvisamente non c’è stata persona che non abbia parlato della sua dote innata nell’avvicinare anche i “non addetti ai lavori” al mondo dell’arte e ai suoi vari linguaggi.

Le coinvolgenti letture dei testi, interpretati con passione da Enzo Cadamuro e Bianca Manzari, hanno permesso di cogliere il valore artistico e la personalità di Stefano Tubaro che si è commosso per le forti emozioni provate e la sentita partecipazione del pubblico a conferma, ancora una volta, del valore intellettuale, dell’umanità di Alessandra e del suo inesauribile impegno a sostegno della cultura.

La serata si è chiusa con il percorso sensoriale tra la Ribolla Gialla delle Cantine Bagnarol e le fotografie di Stefano Tubaro a cura di Maria Teresa Gasparet e un momento conviviale.