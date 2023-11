PORDENONE – Incidente prima delle 8 di oggi, 10 novembre, quando è esplosa una bombola in una palazzina a Pordenone, in via Planton, (di fronte a Cimolai).

Dalle primissime notizie, emerge che ci sarebbero 4 feriti, sembra poco gravi. Sul posto ci sono l’elicottero del 118, l’automedica e ambulanze di Pordenone.