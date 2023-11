Torna Pordenone ArtandFood a San Vito e in Croazia

PORDENONE – Un nuovo weekend all’insegna del gusto e della creatività in cucina si preannuncia come vero e proprio goloso “dessert” della IV edizione del festival Pordenone ArtandFood, che lo scorso ottobre ha animato il capoluogo del Friuli Occidentale con una kermesse di grande successo dedicata alla qualità di prodotti, professionalità e innovazione di questo territorio, sempre più protagonista nel tessere relazioni, scambiare buone pratiche, raccontare esperienze, sperimentare e assaggiare nuovi sapori.

L’esperienza del festival, promosso da ConCentro-Azienda speciale della Camera di Commercio di Pordenone-Udine con il Comune di Pordenone e in sinergia con la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, prosegue sabato 11 novembre a San Vito al Tagliamento, dove, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, è in agenda alle 11.00 presso la Sala Consiliare del Municipio (ingresso libero) l’incontro con la Lady Chef Lume Lami, già applaudita ospite dell’edizione 2022 della rassegna, con le sue creazioni dolci.

Nell’intervista condotta da Maira Trevisan, Lume Lami racconterà la sua storia e le sue esperienze, dalla passione precoce per la cucina formata in anni di tenace gavetta, ai riconoscimenti ottenuti in prestigiose competizioni: nel 2022 miglior professionista Lady Chef d’Italia, con medaglia d’oro assoluta e Premio Cirio per la migliore interpretazione del pomodoro, durante i campionati italiani di cucina FIC ed inoltre, nella stessa manifestazione, medaglia d’argento nella categoria K2 Dolce da Ristorazione.

Nel 2023, oltre ad entrare a far parte della Nazionale Lady Chef, ha vinto la medaglia d’oro al 1° Campionato di Cheesecake tenuto durante la manifestazione HOST di Milano.

Dal 2022 Lume Lami lavora stabilmente a Venezia: dopo un periodo trascorso come Pastry Chef presso il ristorante “AB Il Lusso della Semplicità” di Alessandro Borghese, ora è Chef de partie al ristorante Luxury Hotel 5 stelle Danieli. Tra le caratteristiche della sua cucina, un’attenzione al biologico e alla qualità dei prodotti e delle preparazioni, cercando sempre di limitare lo spreco delle materie prime.

La qualità dunque continua ad essere il fil rouge che guida la programmazione di Pordenone ArtandFood, insieme ad uno sguardo aperto verso l’Europa gourmet, che ha ospitato in città, durante la manifestazione, autorevoli opinion leader stranieri nel campo dell’enogastronomia.

L’internazionalizzazione è infatti uno degli impegni di ConCentro, che attraverso il marchio “Pordenone with Love” ha già aperto a relazioni transfrontaliere con le “Giornate della Cucina Alpe Adria” di Klagenfurt e ora prosegue con la prima partecipazione all’International Chocolate Festival di Opatija-Abbazia in Croazia, dove domenica 12 novembre alle 15.00 presso la Sala grande del Center Gervais è in programma un evento di degustazione sensoriale di cioccolato e liquori che porterà nel Quarnero i sapori, e l’alta professionalità, del Friuli Occidentale. I Maestri cioccolatieri Stefano Venier (Arte Dolce, Spilimbergo) e Fabrizio Facca (L’Angolo della Dolcezza, San Quirino) presenteranno alcune tipologie di cioccolatini (praline, cremini, napolitains) abbinati a due superalcolici delle distillerie Maschio, la Grappa barricata 903 e un liquore alle erbe. Sarà il Maestro dei Maestri Danilo Freguja a guidare la degustazione con un’attenta analisi sensoriale delle preparazioni.

Il festival di Opatija, organizzato dall’Ente del Turismo e giunto alla sua XVII edizione, è la più grande e storica manifestazione di settore della Croazia, il cui interesse si riallaccia alla tradizione di cioccolateria della celebre Fabbrica del cacao e del cioccolato di Fiume (Rijeka), che fin dall’epoca asburgica produceva rinomate prelibatezze.

L’evento di Opatija è su prenotazione. Per informazioni: https://www.visitopatija.com