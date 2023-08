Estate a Pordenone 2023, eventi dall’8 al 10 agosto

PORDENONE – Prosegue la ricca programmazione di eventi dell’Estate a Pordenone.

Martedì 8 agosto

Ore 18:00 Piazza San Marco: Laboratori creativi per bambini “Viaggiando per il mondo troviamo…Australia – il boomerang”, con Pepita animazione.

Ore 21:00 Arena OVS, Parco del Castello di Torre: La mamma buonanima della signora, spettacolo teatrale della rassegna Estate al Castello.

Ore 21:00 Piazza Risorgimento: “Vi racconto Sanremo”, concerto della rassegna “Una fontana di note”.

Ore 21:00 UAU! Un’Arena Urbana – Giardino Francesca Trombino: DownBitDuke, cineconcerto dedicato alla colonna sonora del film “Anatomy of a murder”, a cura di Cinemazero.

Ore 21:00 Piazzetta della Pescheria: Tre sere d’estate, concerto di Giovanni Pierotti.

Mercoledì 9 agosto

Ore 20:45 Largo Cervignano: La scomparsa delle Anguane, spettacolo teatrale della Rassegna Teatro Largo.

Ore 21:00 Piazzetta della Pescheria: Tre sere d’estate, concerto di Edoardo Mancini e GMJO Club.

Ore 21:30 Arena Hera di largo San Giorgio: Ruby Gillman – la ragazza con i tentacoli, proiezione del film della rassegna Cinema Sotto le stelle a cura di Cinemazero.

Giovedì 10 agosto

Ore 17:00 Sala Degan, Biblioteca civica: Momo e il tempo salvato, letture animate per bambini e ragazzi a cura di Ortoteatro.

Ore 18:15 Piazza Cavour: Alla scoperta dell’area ex Tomadini, Pordenone misteriosa curiosa e sconosciuta – Visite guidate alla città che non ti aspetti.

Ore 20:45 Auditorium Concordia: Orchestra San Marco e M° Ben Palmer, concerto a cura di Associazione musicale Orchestra e Coro San Marco.

Ore 21:00 Arena Fondazione Friuli – piazza XX Settembre: Notte magica di San Lorenzo – dal tramonto all’alba, concerto a cura dell’Accademia Naonis.

Per info, dettagli e prenotazioni consultare il sito estate.comune.pordenone.it