Estate a Pordenone, gli eventi dal 19 al 22 agosto

PORDENONE – Estate a Pordenone: questi gli eventi dal 19 al 22 agosto.Venerdì 19 agosto

Dalle 17 in biblioteca civica, ad una decina di bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati da un adulto, le bibliotecarie della Sezione Ragazzi, leggeranno ad alta voce alcune belle e coinvolgenti storie.

La partecipazione è gratuita e considerati i posti a disposizione, è consigliata la prenotazione telefonando allo 0434 392971.

Alle 21 in Largo San Giorgio, Cinemazero ha in programma la proiezione del film “The French Dispatch” del 2021 . Alla morte del direttore del French Dispatch, edizione europea di un giornale americano, il personale decide di pubblicare un numero commemorativo con le migliori storie realizzate nel corso degli anni: un artista ergastolano e la sua musa, le barricate studentesche del ‘68 e il rapimento di uno chef. Un omaggio al periodico statunitense The New Yorker, al giornalismo ormai quasi estinto e al cinema francese, accompagnato da un cast stellare. In caso di pioggia la proiezione verrà spostata nella sala Cinemazero nell’Aula Magna, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Alle 21 al Parco Galvani la Scuola sperimentale dell’sttore e la Compagnia Hellequinm, con Lucia Zaghet, Giulia Colussi, Daria Sadovskaia e Jacopo Pittino e la regia di Ferruccio Merisi, presentano “L’Acqua!” , ennesimo spettacolo della rassegna Scenabimba.

E’ un nuovissimo capitolo dell’arte della favola teatrale sviluppata in modo inedito. Per grandi e piccini è dedicato ad un tema necessario e attuale, ma sempre passando per la fantasia e il divertimento, nonché, come sempre, con convincenti prove d’attore. In caso di brutto tempo si terrà nell’ Oratorio Beato Odorico in viale Libertà

Dalle 21 alle 22.30 nell’Arena Despar in Piazza della Motta, si esibirà la band “Inpartenopei” che propone un repertorio di canzoni napoletane, dalla fine del 1800 sino ad oggi, e di artisti famosi da Carosone a Pino Daniele. La band è costituita da Claudio Alaia voce, Giuseppe “Joe” Parente al piano & synth, Diego Todesco alle chitarre, Flavio Baldin al basso elettrico e Erwin Della Libera alla batteria. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’ex Convento San Francesco

Sabato 20 agosto

Dalle 10 alla 12 il Palazzo municipale, il salone in cui si riunisce il Consiglio comunale, la Loggia d’ingresso e la terrazzina sotto il grande orologio da dove si gode una vista meravigliosa sulla Contrada maggiore, potranno essere visitati accompagnati da guide esperte che illustreranno i principali aspetti storici ed artistici del palazzo.

Alle guide si uniranno anche alcuni consiglieri comunali che illustreranno in particolare i vari della vita istituzionale che si svolge in Comune. L’iniziativa è promossa dalla presidenza del Consiglio in collaborazione con Pordenone Turismo e del Rotary Club Pordenone

Con “Scopri Pordenone. Visita guidata alla città” il Comune e il Rotary Club di Pordenone invitano a partecipare alle visite al patrimonio storico e artistico dell’antica Portus Naonis, antico nome della città, sviluppatasi lungo il corso del fiume Noncello. Partendo alle 11 dalla Loggia del Municipio si proseguirà verso piazza del Cristo per la visita alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, per poi raggiungere piazzetta Pescheria, piazza XX Settembre e corso Garibaldi, ricco di bei palazzi storici fino a largo San Giorgio.

Nel pomeriggio dalle 15 alle 18 ancora un’immersione di un paio d’ore nella storia per scoprire i borghi della città dove sono presenti le opere di Antonio de Sacchis detto Il Pordenone.

Partendo dalla parrocchiale di Sant’Ulderico a Villanova, sono previste le escursioni a Vallenoncello nella chiesa dei Santi Ruperto e Leonardo e a Rorai nella parrocchiale di San Lorenzo. Ad accompagnare i partecipanti saranno le Guide Turistiche Autorizzate per il Friuli Venezia Giulia e gli spostamenti dovranno essere effettuati con mezzi propri. Prenotazioni on line tramite email [email protected] oppure via cellulare al numero +39 339 8563043, o con messaggio WhatsApp.

Dalle 21 alle 23 in piazza della Motta nell’Arena Despar, la scuola di Musica Città di Pordenone propone il “Concerto di quartetto d’archi” dedicato ad alcune delle più belle colonne sonore tratte da pellicole che hanno scritto la storia del Cinema, contraddistinte dalla sonorità intima ed avvolgente del quartetto d’archi, grazie ad arrangiamenti originali. Musiche di Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani, Hans Zimmer, Henry Mancini e altri. Lorenzo Gioelli e Paola Tessarollo ai violini, Elena Da Pieve alla viola ed Enrico Evgenij Zambon al violoncello. In caso di meteo inclemente il concerto sarà spostato al coperto all’ex Convento di San Francesco

Su iniziativa dell’Associazione Teatro Boxer, gli appassionati di un altro genere di musica saranno appagati con lo spettacolo “Germogli” in calendario al parco Galvani alle ore 21. Tratto dal libro omonimo di Lucio Montecchio, lo spettatore sarà accompagnato in una riflessione complessiva sull’importanza delle molteplici relazioni fra l’uomo e l’ambiente, partendo da spunti della quotidianità che fondono conoscenze naturalistiche a sentimenti ed esperienze collettive. I racconti si alterneranno e si fonderanno nelle musiche e nelle canzoni di Giorgio Gobbo voce e chitarra, accompagnato da Annamaria Moro al violoncello e Gianluca Segato alla lap steel guitar. Se piove la performance si terrà nell’ Auditorium del PAFF!

Domenica 21 agosto

La musica balcanica proposta da Balkan Beats & Gypsy Banger risuonerà al parco di San Valentino a partire dalle 19. Dopo il successo dell’anno scorso l’Associazione Musicale Orchestra e il Coro San Marco ripropone lo spettacolo caratterizzato dall’esecuzione di una grande varietà di brani scelti dalla direzione artistica di Federico Lovato dando ampio spazio a collaborazioni, nuove produzioni, intrecci culturali con artisti e progetti anche internazionali. Un orizzonte ampio per un’estate che mette ancora una volta al centro, in un’area verde “disegnata” anche a questo scopo, i temi dell’accessibilità alla cultura e alla socialità, che proprio la musica può favorire, grazie al suo linguaggio immediato e universale

Lunedi 22 agosto

“Io, il lupo e i biscotti al cioccolato” è un’altra produzione della rassegna Scenabimba, curata dalla Scuola sperimentale dell’attore e presentata dalla Compagnia Teatro della Sete di Udine. Sarà messa in scena alle 21 nella chiesa di San Francesco in piazza San Gottardo.

Tratto da un libro che è un po’ un fumetto e un po’ un albo illustrato, lo spettacolo riesce ad imitarlo positivamente. Pieno di invenzioni scenografiche, di ritmo, di variazioni di spazio sorprendenti e di personaggi curiosi, ha un ritmo musicale trascinante, manipolato dal vivo, che scandisce la storia e insieme ne fa parte.

In largo San Giorgio per la rassegna Cinema sotto le stelle con inizio alle 21 verrà proiettato il film Romanzo popolare di Mario Monicelli. Un operaio milanese di una certa età sposa la sua figlioccia, figlia di immigrati meridionali, da cui ha un bambino. Durante uno sciopero, l’uomo conosce un giovane poliziotto e i due, nonostante militino su due fronti opposti, fanno amicizia.

L’agente diventa però l’amante della ragazza e l’operaio, dimenticatosi di tutte le sue idee progressiste, scaccia l’adultera. Nel centenario della nascita di Ugo Tognazzi, un’occasione per riscoprire uno dei volti e degli interpreti più amati della commedia all’italiana.