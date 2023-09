Estate a Pordenone, gli eventi dal 5 al 10 settembre

PORDENONE – Prosegue la ricca programmazione di eventi dell’Estate a Pordenone.

Martedì 5 settembre

Ore 19:00 Ex convento di San Francesco: Sheol, spettacolo teatrale della rassegna Arlecchino Errante.

Ore 21:15 Chiostro dell’Ex convento di San Francesco: Morto dalle risate, spettacolo teatrale della rassegna Arlecchino Errante.

Mercoledì 6 settembre

Ore 20:30 Casa delle Attività, via Prata: Ludus in fabula, spettacolo teatrale per bambini.

Giovedì 7 settembre

Ore 20:30 Chiostro della Biblioteca civica: Il tuo canto libero, finale del concorso canoro “Città di Pordenone”, a cura di Associazione CEM.

Ore 18:00 Piazza della Motta: Young Corner, esibizione dei giovani musicisti finalisti e concorso SUONALE al Bullo, a cura di Associazione Scuola di Musica Città di Pordenone.

Venerdì 8 settembre

Ore 17:00 Loggia del Municipio: Tombola storica, tradizionale festa popolare della città con musica e intrattenimento.

Ore 17:00 Sala Degan, Biblioteca civica: Concerto di arpa, esibizione degli allievi della masterclass Pierre – Michel Vigneau all’interno dell’Arpa Festival Fvg.

Ore 18:00 Piazza della Motta: Young Corner, esibizione dei giovani musicisti finalisti e concorso SUONALE al Bullo, a cura di Associazione Scuola di Musica Città di Pordenone.

Ore 20:30 Chiostro della Biblioteca civica: Concerto per la città, tradizionale appuntamento con la Filarmonica Città di Pordenone.

Sabato 9 settembre

Ore 10:00 piazza XX Settembre e dintorni: Giornata dello Sport, 7ª edizione dell’annuale festa dello sport.

Ore 11:00 Loggia del Municipio: visite guidate a cura del Rotary club Pordenone.

Ore 18:00 Galleria Bertoia: Mondi possibili, inaugurazione della mostra di arte con i tesori del caveau dei Musei civici.

Ore 20:45 Duomo San Marco: Concerto dell’Orchestra San Marco e M° Ben Palmer, a cura di Associazione musicale Orchestra e Coro San Marco.

Ore 20:45 Chiesa Beato Odorico: Arvo Pärt tra Est e Ovest, concerto dedicato al compositore Arvo Pärt all’interno dell’Arpa Festival Fvg.

Domenica 10 settembre

Ore 10:00 piazza XX Settembre e dintorni: Giornata dello Sport, 7ª edizione dell’annuale festa dello sport.

Ore 18:00 Parco di San Valentino: Concerto della Filarmonica Città di Pordenone, a cura di Associazione musicale Orchestra e Coro San Marco.

Ore 20:45 Largo Cervignano: Tango, jazz e dintorni, concerto di violino e fisarmonica a cura dell’Associazione Musicale Gabriel Fauré.

Per info, dettagli e prenotazioni consultare il sito estate.comune.pordenone.it