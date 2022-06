Estate a Pordenone, gli eventi del 23 e 24 giugno

PORDENONE – Il solstizio d’estate apre la serie di appuntamenti della rassegna “Estate a Pordenone 2022” che da oggi fino a settembre propone oltre 300 eventi per soddisfare le esigenze, passioni ed interessi di un vasto pubblico. La kermesse si rivolge alla cittadinanza ma invita alla partecipazione anche pubblico da fuori considerati gli ospiti di livello e i programmi allestiti nel tabellone della manifestazione.

Giovedì 23 alle 18 nella sala T Degan della Biblioteca l’Ass Panorama presenta “A scuola con noi” , un e-book (Migr-azioni editore) in italiano-inglese-ucraino per i bambini della scuola primaria, presentato dalle autrici Chiara Vergani e Sarah Dandrea. L’intento è finalizzato a favorire l’inclusione degli studenti provenienti dalle zone di guerra ucraine nelle nostre scuole. Un primo efficace supporto linguistico di prima alfabetizzazione, una sorta di pronto intervento linguistico per agevolare il bisogno primario di comunicare da parte degli studenti ucraini con i compagni e gli insegnanti.

Il libro presenta un percorso rappresentativo delle diverse situazioni quotidiane in cui possono trovarsi inseriti le nuove alunne e alunni ucraini. Ogni vocabolo e frase sono stati abbinati a disegni specifici in modo da agevolare la comprensione lessicale e rendere proficuo l’apprendimento, permettendo all’alunna/o neoarrivato di acquisire velocemente un lessico di base atto a veicolare i primi contatti non solo con i compagni e con i docenti, ma anche con le diverse realtà nelle quali verranno inseriti.

I diversi vocaboli e le semplici frasi di uso quotidiano sono stati tradotti in ucraino e in inglese, per venire incontro alle esigenze di tutti e permettere una migliore inclusione.

Le strategie adottate nel testo mirano a rendere meno forte il disagio iniziale e il senso di isolamento, in funzione di una comunicazione più rapida. I docenti hanno il compito di offrire sostegno ai bisogni immediati di comunicazione dei nuovi alunni. Il testo è un breve manuale da utilizzare nel primo periodo di alfabetizzazione e di inserimento nel nostro contesto scolastico, sociale e culturale. È uno strumento funzionale per gli studenti ucraini e un ausilio per le competenze professionali ed empatiche degli insegnanti.

La manifestazione sarà introdotta dal presidente dell’Associazione Panorama Gianni Furlan ed interverranno la consigliera comunale Giovanna Favret e Antonella Colangelo con un accompagnamento musicale.

Alle ore 15.30 davanti la sede del Municipio in piazzetta Calderari, la società Nice’s car di Pordenone, già sponsor di Estate a Pordenone 2022, consegnerà all’amministrazione comunale un’auto elettrica MOD. SMART FORTWO COUPE ED. L’auto verrà data in comodato d’uso fino al 23 agosto, agli uffici del Settore cultura e grandi eventi – per agevolare gli spostamenti durante le varie operazioni di organizzazione degli eventi della città. Alla consegna dell’auto interverranno il sindaco Alessandro Ciriani, l’assessore Alberto Parigi e Elio Feletti il titolare di Nice’s car srl.

Alle 17 con Yoga al parco San Valentino un’iniziativa di solidarietà. Ripartono le lezioni di Vinyasa e Yin Yoga nella meravigliosa cornice del parco e contestualmente i partecipanti potranno effettuare un’offerta libera da destinare ai profughi dell’Ucraina: un piccolo gesto per una grande azione.

Alle 19 nel chiostro della Biblioteca si terrà il concerto di “Inpartenopiei”. Una serata a tema con le greatest hits della musica napoletana suonate dal vivo e condite dalle proposte culinarie partenopee e mediterranee.

Venerdì 24 nella sezione ragazzi della Biblioteca alle 17 appuntamento in Biblioteca civica per ascoltare tante belle storie lette dalle bibliotecarie della Sezione Ragazzi. Le letture sono destinate ai bambini da 3 a 6 anni , hanno durata di circa mezzora e potranno essere accolti al massimo di 10 bambini accompagnati da un adulto. La partecipazione è gratuita ed è consigliata la prenotazione al numero 0434392971 (da lunedì a sabato; dalle 15.00 alle 18.00)

Alle 19.30 all’Arena Despar di piazza della Motta la Scuola di Musica Città di Pordenone presenta il Concerto aperitivo con Teatro Rocco.

Alle 20.30 a Palazzo Montereale Mantica la società musicale Orchestra e Coro San Marco si presenta alla città con “Rossini, – la Petite messe solenelle- . Si esibiranno il Coro del Friuli Venezia Giulia con Francesca Sperandeo e Federico Lovato al pianoforte e Cristiano Dell’Oste all’harmonium diretti da Gaetan Nasato Tagnè.

Alle 21 a nell’Arena Cimolai in piazza XX Settembre il protagonista sarà Vittorio Centrone, Lemuri il Visionario, con il viaggio al centro di un cuore blu.

Reduce dalla partecipazione alle finali di Musicultura 2020 , dove ha vinto il premio come miglior performance e fresco finalista di Rock Targato Italia 2022, voce maschile del grande successo dance “Dragostea Din Tei”, racconta il suo viaggio nel mondo della musica attraverso aneddoti, monologhi, disegni e canzoni. La band è composta da Stefano Tedeschi alle chitarre, Max Minoia alla batteria, Fasella al basso e Dario Troisi al pianoforte e alle tastiere. Ospiti speciali del concerto il fumettista Giulio De Vita e la cantante pordenonese Elisa Santarossa.

Dal 24 al 26 giugno nel parco del Castello di Torre a cyura dell’ Associazione Culturale Speakeasy APS è in calendario “Be the change – Festival delle sfide sostenibili –“ tre giorni di incontri, conferenze, spettacoli e laboratori legati ai temi della sostenibilità ambientale, E’ una proposta innovativa che mette al centro della programmazione i partecipanti stessi, un festival composto principalmente da laboratori partecipati che metteranno la cittadinanza a contatto con giovani attivisti ambientali di tutta Italia.