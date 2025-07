Unpopular opinion: cosa fare se DETESTI andare in palestra?

Lieberman tiene a evidenziare che la stragrande maggioranza degli studi e delle ricerche sono condotti su un sottoinsieme specifico e ristretto di esseri umani: occidentali, istruiti, industrializzati, benestanti e democratici.

Dunque, se ti senti un pesce fuor d’acqua perché, la palestra, la vivi come una zavorra, sappi che la moderna società occidentale in cui viviamo altro non è che soltanto una piccolissima parte della nostra esperienza umana.

Non basta osservare che cosa fa la maggior parte degli esseri umani, ovvero spaccarsi la schiena in palestra, buttare giù beveroni proteici, ingurgitare integratori a base di creatina, https://deuspower.to/it-it/steroidi-iniettabili/testomed-e-250-testosterone-enantato/, bruciagrassi; forse dovremmo spaziare in termini di varietà, guardare indietro nel tempo e osservare il comportamento umano al di fuori di quella che è la moderna cultura occidentale.

Perché, a quel punto, è comprensibile che tu non voglia fare esercizio fisico!

Buona lettura.

Fare attività fisica fa bene ma…

L’esercizio fisico fa bene; si sa. Perché?

L’attività cardiovascolare giova a cuore e polmoni.

Tenersi in movimento aiuta a creare un deficit calorico e riduce la percentuale di adipe, abbassando il tasso di mortalità.

Costruire e mantenere massa muscolare e ossa forti è fondamentale con l’avanzare dell’età.

Dopo l’allenamento ti senti meglio perché entrano in circolo dopamina, serotonina ed endorfine.

Sono davvero centinaia i benefici dell’esercizio fisico per la nostra salute. Ma…

…non è più strettamente “necessario”.

A parte il fatto che siamo tutti molto impegnati e che ritagliarci del tempo, a volte, è una mission impossible… perché è così difficile costruire questa buona abitudine e mantenersi costanti?

Perché stiamo lottando contro la biologia e la nostra storia.

Per sopravvivere non abbiamo più bisogno di tenerci in movimento. Secoli fa dovevamo procurarci il cibo cacciando; ora basta premere un pulsante sul telefono. Prima dovevamo muoverci a piedi; ora basta salire in macchina. Prima, se non ti muovevi, quasi quasi morivi; ora puoi sopravvivere a lungo anche se non sei in ottima salute.

Perché alcuni sentono l’esigenza di allenarsi e altri no?

A meno che non siamo inseguiti da un orso bruno, nessuno ha effettivamente bisogno di fare esercizio per sopravvivere. Ma perché c’è chi lo fa, e anche con passione?

Come sostiene Lieberman, i motivi principali sono sostanzialmente due.

È emotivamente gratificante. È fisicamente gratificante.

Magari, andiamo a fare una corsa per la scarica di dopamina che ne consegue o perché i nostri amici sono le persone più attive sulla faccia della Terra. Magari, facciamo sollevamento pesi perché ci fa sentire invincibili e potenti, oltre che meno soli e pigri.

Magari, siamo super iper competitivi; magari, vogliamo dimagrire e raggiungere una certa taglia; magari, non vogliamo morire di infarto da giovani.

Conclusioni

Perciò, non preoccuparti se non ti va di allenarti. L’esercizio fisico non è più necessario per la sopravvivenza immediata. Se ci siamo evoluti, non l’abbiamo fatto per tenerci in movimento solo per bruciare le calorie in eccesso, che è un fenomeno moderno e alquanto incongruo.

Siamo ancora scimmie nate per la scarsità, ma circondate da abbondanza.

Perciò, se riesci a trovare un modo per rendere l’allenamento più gratificante sul piano fisico ed emotivo, potrai trasformarlo in una routine piacevole, piuttosto che in una croce da portare sulle spalle ogni volta che guardi le scarpe da ginnastica.