FdI, Giulio Tremonti a Pordenone il 17 febbraio

PORDENONE – Il coordinamento di Fratelli d’Italia Pordenone comunica che venerdì 17 febbraio ospiterà a Pordenone il professor Giulio Tremonti, per tre mandati Ministro dell’Economia e delle Finanze e oggi Presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati, da tempo attento studioso delle crisi legate alla globalizzazione, a cui ha dedicato il libro “Globalizzazione. Le piaghe e la cura possibile”. L’incontro si svolgerà alle ore 18:30 nella sala Zuliani della Fiera di Pordenone.

Ci saranno il Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, l’onorevole Emanuele Loperfido, tutti i candidati alle prossime elezioni regionali di FdI Pordenone – che saranno presentati ufficialmente – e la base del partito.

Il Presidente Tremonti sarà intervistato dal Ministro Ciriani. “Pordenone – dichiara lo stesso Ciriani – darà il suo più caldo benvenuto a Giulio Tremonti, la cui presenza sul nostro territorio conferma, qualora ve ne fosse bisogno, l’importanza che il partito attribuisce alla nostra zona. Siamo fieri di ospitarlo e di ragionare con lui sull’importanza geopolitica della nostra Regione, ma soprattutto siamo orgogliosi di presentare in quella stessa circostanza la nostra eccellente squadra per le prossime regionali.

I nostri candidati sono tutti di livello altissimo, radicati e conoscitori delle loro aree di provenienza e garantiranno alla Regione la preparazione e la dedizione che il pordenonese merita”.

“Per i nostri candidati, oltre che per la loro presentazione, sarà un’occasione importante di ascolto e confronto con un personaggio di primissimo livello del nostro Paese oltre che del partito come il professor Tremonti – afferma il coordinatore provinciale FdI Emanuele Loperfido, deputato e membro della Commissione Esteri -.

Si approfondirà, partendo dal suo libro, il ruolo centrale dell’Italia e in particolare del Friuli Venezia Giulia nella “nuova” Europa, che si estenderà sempre più nei Balcani per rapporti e interscambi. Un ruolo politico ed economico come mediatore nel dialogo fra paesi e attore protagonista del nostro territorio che Fratelli d’Italia, a tutti i livelli istituzionali, lavorerà per incentivare sempre più”.